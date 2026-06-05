Ofertat de CFR Cluj, Edi Iordănescu a făcut un anunț clar: ”Aceasta este prioritatea mea”

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Fostul selecționer al naționalei României a confirmat interesul celor de la CFR Cluj și a venit cu câteva clarificări după oferta primită. Edi Iordănescu a dezvăluit care este prioritatea sa la acest moment.

Edi Iordănescu amână un răspuns la oferta de la CFR Cluj

După ce Daniel Pancu a ales să plece la Rapid, Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, l-a contactat pe Edi Iordănescu și i-a făcut o ofertă. Horia Ivanovici a anunțat la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ că .

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La aproape o lună de la acel moment, Iordănescu jr. a venit cu detalii privind oferta de la CFR Cluj și și-a început mesajul prin a mărturisi că are o legătură aparte cu clubul din Gruia, cu oficialii și suporterii de acolo.

”În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar după multe speculații, consider că este momentul să clarific situația. În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele.

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La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat. Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine, în plus rămân extrem recunoscător și pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!!”, a scris Edi Iordănescu, pe contul de Facebook.

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Edi Iordănescu, mesaj printre rânduri pentru Neluțu Varga

Tehnicianul a ținut să precizeze faptul că le-a explicat încă de la început oficialilor de la CFR Cluj că prioritatea sa este să obțină un contract în străinătate. Iordănescu a mărturisit că deocamdată situația sa rămâne neclară și i-a îndemnat pe ardeleni să-și caute alt antrenor.

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”Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui CFR, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate.

Aceasta a reprezentat și reprezintă prioritatea mea în acest moment, motiv pentru care am solicitat puțin timp pentru a-mi clarifica situația. Cert este că în acest moment situația mea rămâne încă neclară, iar CFR are nevoie de un antrenor cât mai repede…

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În ceea ce privește CFR Cluj, îl cunosc foarte bine pe domnul Nelu Varga și știu că de-a lungul vieții și al activității sale a depășit numeroase obstacole. De fiecare dată a demonstrat capacitatea de a se reinventa, de a găsi soluții și de a repoziționa clubul atunci când contextul a fost dificil.

Are un instinct aparte, atât în viață, cât și în fotbal, iar dragostea pe care o are pentru CFR Cluj este incontestabilă. Fără implicarea și sacrificiile sale, este greu de imaginat unde ar fi fost astăzi clubul. CFR a trecut prin momente complicate, dar a continuat să meargă înainte și să rămână la cel mai înalt nivel”, a spus el.

Încântat de schimbările la nivel de conducere făcute la CFR Cluj

Fostul selecționer al naționalei României este convins că noua echipă de conducere va reuși să readucă CFR Cluj în prim-planul fotbalului românesc, iar în privința sa speră ca situația să se clarifice cât mai curând.

”În plus, am observat câteva decizii care, din punctul meu de vedere, sunt foarte inspirate pentru viitorul clubului. Revenirea lui Marian Copilu reprezintă un câștig important și sunt convins că va aduce echilibru, competență și plus valoare în activitatea clubului.

De asemenea, implicarea lui Cadu este o veste excelentă. El este una dintre marile embleme ale CFR-ului, iar cluburile puternice au nevoie de oameni reprezentativi, care cunosc identitatea și valorile locului.

Alături de domnul Mureșan, care prezintă o experiență extraordinară și parte importantă din istoria clubului, cred că există premisele formării unei noi echipe de conducere capabile și care să managerieze bine, să ia deciziile corecte și să ducă din nou CFR-ul pe culmile performanței.

În ceea ce mă privește, probabil că e chestiune de timp până când se va clarifica situația mea și atunci cu toții veți afla exact ce se întâmplă. Până atunci, mulțumesc tuturor pentru interes, respect și încredere”, a afirmat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, dorit la naționala Ucrainei

Liber de contract din toamnă, după despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu ar fi , formație pe care a învins-o la EURO 2024, când se afla la conducerea reprezentativei României.

Tehnicianul se află pe lista lui Andrei Shevchenko, președintele Federației Ucrainene de Fotbal, care caută un înlocuitor pentru Sergey Rebrov după ratarea calificării la Cupa Mondială. În vederile ucrainenilor se mai află italianul Andrea Maldera și francezul Herve Renard.