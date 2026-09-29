Ofertat de FCSB și Dinamo, Bogdan Mara a venit cu decizia: „Urmează să plec din România”

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Bogdan Mara (49 de ani) a fost unul dintre oamenii importanți din conducerea lui CFR Cluj în anii de glorie ai echipei. Odată cu problemele de la club, reușind să intermedieze transferurile lui Korenica și Muhar la FCSB. Deși Mara a ales să rămână momentan pe acest drum.

Bogdan Mara a decis să se dedice impresariatului

De-a lungul anilor petrecuți în fotbal ca jucător și conducător, Mara și-a făcut multe relații pe care vrea acum să le valorifice în meseria de impresar. Chiar dacă s-a aflat în discuții atât cu Gigi Becali, cât și cu Andrei Nicolescu, el vrea în prezent să scape de munca de birou: „Momentan, nu cred că mă voi implica la un club. M-am apucat de impresariat și cred că am început bine, pe un drum care îmi place. Am avut destule reușite, am dus jucători importanți la echipe importante. Cred că mă voi axa pe acest lucru, asta cred că știu să fac bine. Să caut jucători, să propun jucători în funcție de bugete, valoare.

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Colaborez cu multe cluburi, dar nu sunt efectiv la o echipă. Inclusiv în această perioadă sunt foarte activ, urmează acum să plec din România și să merg în mai multe țări. Nigeria, Ghana, pentru a vedea anumite academii, trialuri. Este o muncă și îmi place mult să călătoresc. Îmi place mai mult decât să stau într-un birou de dimineața până seara. Am făcut asta, a fost frumos, am avut performanțe, dar acum vreau să fac lucrul acesta”, a declarat Bogdan Mara la

Fostul conducător al CFR Cluj s-a gândit de mult la această schimbare

În ultima vreme el a colaborat cu mai multe echipe din SuperLiga României și a intermediat transferuri importante, iar momentan vrea să continue pe această cale. Bogdan Mara nu mai are de gând să-și petreacă zilele la birou, într-un post de conducere al unui club, ci dorește să călătorească și să-și dedice timpul impresariatului. El recunoaște că se gândește la această reprofilare de mai mulți ani:

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„Încă de când eram în activitate am început să mă gândesc la asta. Am intermediat anumite transferuri în China, am jucat acolo și am rămas în relații bune. Sabin Ilie, Radu Niculescu și alți români care au fost pe acolo. Mi-am creat multe relații în lumea fotbalului în toți acești ani.

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La CFR, ceream jucători, primeam 50-100 pe zi, îi analizam și apoi selectam din ei. Ajungeam la 3-4 și îl alegeam pe cel mai potrivit. (n.r. dacă ar accepta o ofertă de la un club) Momentan, merg pe drumul acesta cu impresariatul. Dacă apare ceva concret, iau în calcul, dar acum sunt pe acest drum”, a mai spus Mara pentru sursa citată.