Sport

Ofertat de U Cluj, Andrei Ivan s-a decis și semnează într-un campionat exotic

Andrei Ivan semnează pe un salariu uriaș după ce a refuzat oferta de la U Cluj! În ce campionat exotic merge fostul fotbalist de la U Craiova după despărțirea de Panserraikos
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.06.2026 | 23:26
Ofertat de U Cluj Andrei Ivan sa decis si semneaza intrun campionat exotic
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Andrei Ivan pe vremea când încă juca la Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures
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Andrei Ivan (29 de ani), fostul fotbalist de la Universitatea Craiova, s-a despărțit recent de grecii de la Panserraikos, după ce echipa a retrogradat în liga a doua din Grecia. La scurt timp, atacantul a primit două oferte destul de interesante: una pentru a reveni în SuperLiga, la U Cluj, și alta pentru a semna în Vietnam.

Andrei Ivan semnează în Vietnam după ce a refuzat oferta celor de la U Cluj

FANATIK a informat în exclusivitate la momentul respectiv că „șepcile roșii” îi ofereau lui Ivan un contract pe trei ani, cu un salariu anual de 144.000 de euro, plus anumite bonusuri de performanță. În paralel, clubul din Vietnam îl „ademenea” pe fotbalist cu un salariu mult mai consistent, de 500.000 de dolari pe sezon.

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La acea vreme, Andrei Ivan le-a transmis celor de la U Cluj că are nevoie de timp de gândire și pentru a se consulta cu familia sa dacă ar trebui să accepte oferta primită din Asia. Ceea ce în cele din urmă a făcut acum. Fostul jucător de la FK Krasnodar, Rapid Viena și Adanaspor a postat pe rețelele de socializare o fotografie făcută în orașul Ho Chi Minh, cel mai mare din Vietnam, așezare care cu tot cu zona metropolitană însumează o populație de nu mai puțin de 14 milioane de locuitori.

Andrei Ivan Vietnam
Postarea făcută de Andrei Ivan pe Instagram la sosirea în Vietnam

Andrei Ivan va juca la o nou promovată din Vietnam după ce a fost aproape de un transfer în Franța, la Bordeaux

Așadar, Andrei Ivan a ajuns deja în Vietnam și, potrivit gsp.ro, urmează să semneze contractul cu Truong Tuoi Dong Nai FC, echipă nou promovată în prima ligă din această țară. În urmă cu ceva timp, atacantul a fost aproape de transferul carierei, la Girondins de Bordeaux, dar mutarea a picat în cele din urmă din cauza problemelor financiare de la gigantul din Franța, după cum a dezvăluit la un moment dat chiar Mihai Rotaru în exclusivitate pentru FANATIK:

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„2.500.000 de la Bordeaux, doar că nu i-a lăsat liga. Trimiseseră inclusiv avion privat, că era ultima zi de transferuri. Luaseră orar de zbor, tot. Doar că ei trebuia să discute cu jucătorul și ulterior ei au intrat în insolvență. Trebuia să scape de un jucător care nu a mai vrut să plece până la urmă. Într-adevăr, acum 3 ani de zile am avut 2,5 milioane de euro de la Bordeaux. 2 milioane clar și 500.000 bonusuri, dar extrem de tangibile. Adică bonusuri obligatorii”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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