Ofertat în direct de Gigi Becali, Mihai Pintilii a aflat când va obține licența PRO

ADVERTISEMENT

La finalul meciului Csikszereda – FCSB 1-0, Gigi Becali (67 de ani) a intrat la un moment dat în dialog cu Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund al echipei roș-albastre, și a glumit cu acesta întrebându-l când o să obțină licența PRO pentru a putea fi în sfârșit principal, inclusiv în sensul unei eventuale reveniri la actuala campioană a României.

Mihai Pintilii i-a spus lui Gigi Becali că ar urma să ia licența PRO abia peste cinci ani

Fostul mijlocaș defensiv a răspuns și a transmis că vor mai trece în principiu aproximativ cinci ani până când acest deziderat al său se va împlini. Doar că se pare că lucrurile nu ar sta chiar așa și în cele din urmă fostul internațional român ar putea face chiar mai devreme acest pas extrem de important pentru cariera sa, el deținând în prezent licența A.

ADVERTISEMENT

Informația a fost furnizată chiar de către Dănuț Oprea, directorul Școlii Federale de Antrenori din Republica Moldova, acolo unde a ales să facă aceste cursuri. El a explicat că abia ce s-a încheiat un astfel de ciclu, iar prioritate în perioada imediat următoare vor avea tehnicienii moldoveni. Abia apoi fostul fotbalist român va putea să se înscrie la cursurile care vor începe cel mai probabil la începutul anului viitor.

În realitate, procesul s-ar întinde doar pe trei ani

Din acel moment, ar urma să dureze doar trei ani până la finalizare, ci nu cinci, . „Am văzut și eu declarațiile lui Mihai Pintilii. El încă nu a început pentru licența PRO, abia am încheiat cu ultima generație. Noi o să începem în funcție de cei din Moldova, pentru că suntem obligați să-i școlim prima dată pe ai noștri. Cred că la începutul anului 2027 vom începe și va dura aproximativ doi ani. Probabil va termina în 3 ani, nu în 5 ani.

ADVERTISEMENT

Nu știu de ce a spus asta. Probabil e sătul și el de întrebarea asta, când ia licența. O să termine când îi va veni rândul, dar 5 ani nu durează. Dacă începe în România mai repede, poate să meargă acolo. Noi vom începe fie la finalul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul lui 2027”, a spus Dănuț Oprea, potrivit