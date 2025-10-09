Sport

„Oferte concrete!”. Cătălin Cîrjan, aproape de plecarea de la Dinamo

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei bucureștene, iar ofertele pe numele său nu au întârizat să apară.
09.10.2025
Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, dezvăluiri despre ofertele avute de Cătălin Cîrjan

Directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu, a dezvăluit că pentru Cătălin Cîrjan au fost propuneri concrete în vara trecută, dar politica echipei a fost una clară cu privire la o plecare a sa.

Cătălin Cîrjan, aproape de plecarea de la Dinamo. Cosmin Mihalescu a făcut anunțul despre internaționalul român

Cătălin Cîrjan ajungea în curtea lui Dinamo în vara anului 2024, când a terminat contractul cu Arsenal, asta după ce sezonul 2023-2024 l-a petrecut la Rapid, sub formă de împrumut. Mijlocașul ofensiv nu s-a adaptat în Giulești, însă a fost dorit cu insistență la echipa alb-roșie, una pe care a susținut-o de mic copil și pentru care a visat să joace. Zis și făcut, după scurte negocieri, fotbalistul a acceptat propunerea și astfel a ajuns să fie sub comanda lui Zeljko Kopic.

Evoluțiile sale din primul sezon au fost din ce în ce mai bune, iar acest lucru a adus și interes din partea cluburilor din străinătate. Concret, din informațiile apărute în presă, cei de la Sturm Graz erau pregătiți să plătească 2 milioane de euro pentru transferul, dar în cele din urmă propunerea a fost refuzată de conducerea lui Dinamo. Acum s-a aflat și motivul, dezvăluit de directorul sportiv, Cosmin Mihalescu, cel care spune că strategia echipei a fost una bine stabilită.

”Cu Cătălin poate e mai ușor decât cu alți jucători, pentru că el are o etică a muncii ieșită din comun. Vorbesc mereu cu colegii mei de la scouting și îmi spun că va fi foarte greu ca următorul jucător să crească atât de mult cum a făcut-o el, pentru că e ceva incredibil nivelul de profesionalism pe care îl arată în fiecare zi. Vrem să ne poziționăm ca un club care a creat un ecosistem care ajută fotbaliștii să se dezvolte. Cătălin e unul dintre cele mai bune exemple și strategia noastră de recrutare este influențată de acest lucru.

Au existat și oferte concrete. Interes destul de mare pentru el. Abordarea noastră e ca jucătorii pe care-i aducem să stea cu noi minimum doi ani, astfel încât să spunem că am avut un aport la dezvoltarea lui. Din punctul nostru de vedere, nu era momentul ca el să plece, chiar dacă a existat interes, mai are mult de arătat”, a declarat Cosmin Mihalescu la Sport.ro.

Cătălin Cîrjan, chemat în premieră la naționala României, la doar câteva luni după ce a ratat turneul final

Povestea lui Cătălin Cîrjan are multe momente în care fotbalistul a fost în momente dificile. De la cele două accidentări extrem de grave suferite până la 20 de ani, la problemele avute cu cei de la FRF și selecționarea la loturi. Concret, după ce în urmă cu mai mulți ani a fost acuzat că a refuzat convocarea la echipa națională U20, fotbalistul lui Dinamo a avut parte din nou de un moment neplăcut la loturile României.

Ales de Daniel Pancu în echipa preliminară U21 pentru turneul final, acesta a aflat, cu doar câteva zile înainte de startul competiției, că nu a prins lista finală și trebuie să meargă acasă. Mijlocașul ofensiv a tăcut, a muncit și acum, după ce a avut un start de sezon excelent cu Dinamo, unde este căpitan și unul dintre cei mai valoroși jucători, el a fost selecționat de Mircea Lucescu în lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria.

