Oferte de Crăciun, doar pe hârtie. Experiment FANATIK: cât au crescut prețurile în supermarket înainte de sărbători

Pregătirile pentru masa de Crăciun au devenit mai costisitoare. În doar două săptămâni, prețurile la carne, ceapă, ouă și citrice au urcat semnificativ, iar coșul de cumpărături pentru sărbători poate costa cu câteva sute de lei mai mult decât la începutul lunii decembrie.

Sărbători mai scumpe: peste 12 lei în plus la kilogram în doar două săptămâni

Am comparat prețurile alimentelor de bază dintr-un mare hipermarket, analizând diferențele dintre 3 decembrie și 18 decembrie 2025, perioadă în care . Am ales cele mai căutate produse din această perioadă, ingrediente din care se pot găti preparate clasice de iarnă: cârnați, sarmale, salată de beof, răcituri, friptură de porc.

Diferențele cele mai mari apar la carne. Dacă pe 3 decembrie carnea de porc (pulpă, ceafă sau fleică) costa 1,69 lei suta de grame, pe 18 decembrie prețul a ajuns la 2,89 lei suta de grame. Asta înseamnă o creștere de 1,20 lei la fiecare 100 de grame, adică aproximativ 12 lei în plus pentru un kilogram de carne. Un impact serios pentru un coș de cumpărături destinat sărbătorilor. Prețurile la slănină și spată de porc au rămas constante.

Prețuri înghețate la majoritatea legumelor, cu o excepție clară

Varza, esențială pentru sarmale sau salată, a rămas la același preț, 1,99 lei kilogramul. La fel și cartofii (2,29 lei/kg), morcovii (2,79 lei/kg), usturoiul (21,99 lei/kg), ardeiul roșu (19,99 lei/kg) și murăturile. Un borcan de castraveți de 680 g costând 9,75 lei în ambele perioade.

În schimb, ceapa a înregistrat o creștere vizibilă. De la 1,99 lei kilogramul pe 3 decembrie, a ajuns la 4,99 lei kilogramul pe 18 decembrie, chiar dacă prețul este afișat ca fiind redus de la 7,99 lei. Ceapa roșie se vinde separat, la 5,99 lei plasa. Uleiul este unul dintre puținele produse care s-au ieftinit ușor, de la 8,29 lei la 7,69 lei.

Pe lista de cumpărături din 3 decembrie apare și pâinea, la un preț de 2,09 lei, un produs de bază nelipsit din coșul zilnic, care contribuie la valoarea finală a cumpărăturilor. Pe 18 decembrie, prețul pâinii diferă în funcție de sortiment: cea mai ieftină variantă ajunge la 2,19 lei, în timp ce unele tipuri de pâine, din game superioare sau cu ingrediente speciale, pot costa chiar și 7,09 lei.

Cât costă deserturile de Crăciun: ouă mai scumpe, zahăr mai ieftin

Pentru deserturile și preparatele tradiționale de sărbători, am analizat și ingredientele folosite la prăjituri, cozonaci sau creme.

Astfel, pe 3 decembrie, nuca, ingredient esențial pentru cozonaci și prăjituri, costa 19,04 lei pentru 380 de grame, ceea ce duce prețul la aproximativ 49,99 lei kilogramul. Ouăle erau 32,99 lei pentru un carton de 30 de bucăți, iar untul avea un preț de 10,70 lei. Smântâna, vândută la găletușă mare, costa 22,99 lei. Făina de grâu era 5,69 lei pentru 2 kilograme, în timp ce făina specială pentru cozonac se afla la reducere, la 3,05 lei kilogramul. Zahărul costa 4,19 lei, iar un cozonac gata preparat avea un preț de 14,99 lei.

Pe 18 decembrie, lista de cumpărături arată unele diferențe. Ouăle s-au scumpit ușor, ajungând la 34,99 lei pentru 30 de bucăți. Prețul untului a rămas neschimbat, la 10,70 lei. Smântâna s-a ieftinit, coborând la 20,99 lei pentru aceeași cantitate. Făina de grâu a crescut ușor, la 5,90 lei pentru 2 kilograme, în timp ce făina pentru cozonac este chiar mai ieftină decât la începutul lunii, la 2,89 lei kilogramul. Zahărul s-a ieftinit și el, de la 4,19 lei la 3,69 lei.

Scumpiri la raft înainte de Crăciun: mandarinele și portocalele urcă la preț

La capitolul fructe, folosite atât ca gustări, cât și pentru platouri sau deserturi simple de sărbători, . Merele, nelipsite din coșul zilnic și folosite pentru plăcinte, salate de fructe sau consumate ca atare, costau pe 3 decembrie 4,99 lei kilogramul. Pe 18 decembrie, prețul merelor variază în funcție de sortiment, ajungând de la 4,99 lei până la 6,44 lei kilogramul.

Citricele, foarte căutate în această perioadă, mai ales pentru platourile festive sau ca desert rapid, s-au scumpit vizibil. Mandarinele, care pe 3 decembrie costau 4,99 lei kilogramul, ajung pe 18 decembrie la 7,99 lei kilogramul. Și portocalele au urcat de la 6,99 lei la 8,99 lei kilogramul. Pe lista din 18 decembrie apar și bananele, cu un preț de 6,99 lei kilogramul, completând oferta de fructe, dar și valoarea finală a coșului de cumpărături.

Diferențe vizibile la cumpărături: masa de Crăciun, mai piperată cu câteva zeci de lei

Trăgând linie, comparația dintre începutul lunii decembrie și perioada de dinaintea Crăciunului arată clar că masa de sărbători a devenit mai scumpă în doar două săptămâni. Creșterea puternică a prețului la carnea de porc, scumpirea cepei, a ouălor și a citricelor cântăresc decisiv în valoarea finală a coșului de cumpărături, chiar dacă unele produse, precum uleiul, zahărul sau smântâna, au înregistrat mici ieftiniri.

Pentru un coș obișnuit, care include ingredientele de bază pentru preparatele tradiționale de Crăciun, diferența dintre 3 decembrie și 18 decembrie ajunge la aproximativ 20–30 de lei, în funcție de cantități și sortimente. O sumă deloc neglijabilă, mai ales că vorbim de doar șase zile înainte de Crăciun, perioadă în care presiunea pe bugetul familiilor este deja una ridicată.