News

Oferte de Crăciun, doar pe hârtie. Experiment FANATIK: cât au crescut prețurile în supermarket înainte de sărbători

Coșul de cumpărături pentru Crăciun s-a scumpit în doar două săptămâni. Află cât au crescut prețurile la carne, legume, ouă și fructe înainte de sărbători.
Oana Bocskor
19.12.2025 | 13:56
Oferte de Craciun doar pe hartie Experiment FANATIK cat au crescut preturile in supermarket inainte de sarbatori
EXCLUSIV FANATIK
Alertă de prețuri: masa de Crăciun costă tot mai mult. Sursa foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Pregătirile pentru masa de Crăciun au devenit mai costisitoare. În doar două săptămâni, prețurile la carne, ceapă, ouă și citrice au urcat semnificativ, iar coșul de cumpărături pentru sărbători poate costa cu câteva sute de lei mai mult decât la începutul lunii decembrie.

Sărbători mai scumpe: peste 12 lei în plus la kilogram în doar două săptămâni

Am comparat prețurile alimentelor de bază dintr-un mare hipermarket, analizând diferențele dintre 3 decembrie și 18 decembrie 2025, perioadă în care românii își fac deja cumpărăturile pentru mesele tradiționale. Am ales cele mai căutate produse din această perioadă, ingrediente din care se pot găti preparate clasice de iarnă: cârnați, sarmale, salată de beof, răcituri, friptură de porc.

ADVERTISEMENT

Diferențele cele mai mari apar la carne. Dacă pe 3 decembrie carnea de porc (pulpă, ceafă sau fleică) costa 1,69 lei suta de grame, pe 18 decembrie prețul a ajuns la 2,89 lei suta de grame. Asta înseamnă o creștere de 1,20 lei la fiecare 100 de grame, adică aproximativ 12 lei în plus pentru un kilogram de carne. Un impact serios pentru un coș de cumpărături destinat sărbătorilor. Prețurile la slănină și spată de porc au rămas constante.

Prețurile scumpiri 2025
Prețurile la carne 2025. Sursa foto: Colaj FANATIK/ Arhivă personală

Prețuri înghețate la majoritatea legumelor, cu o excepție clară

Varza, esențială pentru sarmale sau salată, a rămas la același preț, 1,99 lei kilogramul. La fel și cartofii (2,29 lei/kg), morcovii (2,79 lei/kg), usturoiul (21,99 lei/kg), ardeiul roșu (19,99 lei/kg) și murăturile. Un borcan de castraveți de 680 g costând 9,75 lei în ambele perioade.

ADVERTISEMENT
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și...
Digi24.ro
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie

În schimb, ceapa a înregistrat o creștere vizibilă. De la 1,99 lei kilogramul pe 3 decembrie, a ajuns la 4,99 lei kilogramul pe 18 decembrie, chiar dacă prețul este afișat ca fiind redus de la 7,99 lei. Ceapa roșie se vinde separat, la 5,99 lei plasa. Uleiul este unul dintre puținele produse care s-au ieftinit ușor, de la 8,29 lei la 7,69 lei.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat

Pe lista de cumpărături din 3 decembrie apare și pâinea, la un preț de 2,09 lei, un produs de bază nelipsit din coșul zilnic, care contribuie la valoarea finală a cumpărăturilor. Pe 18 decembrie, prețul pâinii diferă în funcție de sortiment: cea mai ieftină variantă ajunge la 2,19 lei, în timp ce unele tipuri de pâine, din game superioare sau cu ingrediente speciale, pot costa chiar și 7,09 lei.

Prețurile scumpiri 2025
Prețurile la ulei, ceapă și pâine 2025. Sursa foto: Colaj FANATIK/ Arhivă personală

Cât costă deserturile de Crăciun: ouă mai scumpe, zahăr mai ieftin

Pentru deserturile și preparatele tradiționale de sărbători, am analizat și ingredientele folosite la prăjituri, cozonaci sau creme.

ADVERTISEMENT

Astfel, pe 3 decembrie, nuca, ingredient esențial pentru cozonaci și prăjituri, costa 19,04 lei pentru 380 de grame, ceea ce duce prețul la aproximativ 49,99 lei kilogramul. Ouăle erau 32,99 lei pentru un carton de 30 de bucăți, iar untul avea un preț de 10,70 lei. Smântâna, vândută la găletușă mare, costa 22,99 lei. Făina de grâu era 5,69 lei pentru 2 kilograme, în timp ce făina specială pentru cozonac se afla la reducere, la 3,05 lei kilogramul. Zahărul costa 4,19 lei, iar un cozonac gata preparat avea un preț de 14,99 lei.

Pe 18 decembrie, lista de cumpărături arată unele diferențe. Ouăle s-au scumpit ușor, ajungând la 34,99 lei pentru 30 de bucăți. Prețul untului a rămas neschimbat, la 10,70 lei. Smântâna s-a ieftinit, coborând la 20,99 lei pentru aceeași cantitate. Făina de grâu a crescut ușor, la 5,90 lei pentru 2 kilograme, în timp ce făina pentru cozonac este chiar mai ieftină decât la începutul lunii, la 2,89 lei kilogramul. Zahărul s-a ieftinit și el, de la 4,19 lei la 3,69 lei.

Prețurile scumpiri 2025
Prețurile la smântână, ouă și făină 2025. Sursa foto: Colaj FANATIK/ Arhivă personală

Scumpiri la raft înainte de Crăciun: mandarinele și portocalele urcă la preț

La capitolul fructe, folosite atât ca gustări, cât și pentru platouri sau deserturi simple de sărbători, diferențele de preț sunt vizibile mai ales în apropierea Crăciunului. Merele, nelipsite din coșul zilnic și folosite pentru plăcinte, salate de fructe sau consumate ca atare, costau pe 3 decembrie 4,99 lei kilogramul. Pe 18 decembrie, prețul merelor variază în funcție de sortiment, ajungând de la 4,99 lei până la 6,44 lei kilogramul.

Citricele, foarte căutate în această perioadă, mai ales pentru platourile festive sau ca desert rapid, s-au scumpit vizibil. Mandarinele, care pe 3 decembrie costau 4,99 lei kilogramul, ajung pe 18 decembrie la 7,99 lei kilogramul. Și portocalele au urcat de la 6,99 lei la 8,99 lei kilogramul. Pe lista din 18 decembrie apar și bananele, cu un preț de 6,99 lei kilogramul, completând oferta de fructe, dar și valoarea finală a coșului de cumpărături.

Prețurile scumpiri 2025
Prețurile la mandarine, portocale și mere 2025. Sursa foto: Colaj FANATIK/ Arhivă personală

Diferențe vizibile la cumpărături: masa de Crăciun, mai piperată cu câteva zeci de lei

Trăgând linie, comparația dintre începutul lunii decembrie și perioada de dinaintea Crăciunului arată clar că masa de sărbători a devenit mai scumpă în doar două săptămâni. Creșterea puternică a prețului la carnea de porc, scumpirea cepei, a ouălor și a citricelor cântăresc decisiv în valoarea finală a coșului de cumpărături, chiar dacă unele produse, precum uleiul, zahărul sau smântâna, au înregistrat mici ieftiniri.

Pentru un coș obișnuit, care include ingredientele de bază pentru preparatele tradiționale de Crăciun, diferența dintre 3 decembrie și 18 decembrie ajunge la aproximativ 20–30 de lei, în funcție de cantități și sortimente. O sumă deloc neglijabilă, mai ales că vorbim de doar șase zile înainte de Crăciun, perioadă în care presiunea pe bugetul familiilor este deja una ridicată.

O decizie a ÎCCJ referitoare la activitatea DGA aruncă în aer ultimul dosar...
Fanatik
O decizie a ÎCCJ referitoare la activitatea DGA aruncă în aer ultimul dosar de corupție din magistratură: probe-cheie, în pericol de anulare
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde....
Fanatik
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile angajaților și unde au fost majorate
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Fotbalistul român transferat pe un tren de carbid a ajuns să câștige...
iamsport.ro
Uluitor! Fotbalistul român transferat pe un tren de carbid a ajuns să câștige cel mai prețios trofeu din Europa
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!