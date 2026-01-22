Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție: „Am creat o legătură cu familia lui”

ADVERTISEMENT

Dinamo dorește să îl transfere pe Lisav Eissat, fotbalist care a debutat în 2025 la prima reprezentativă a României, însă Maccabi Haifa a primit mai multe oferte importante pentru acesta. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a dezvăluit care este planul „câinilor” cu privire la fotbalistul născut în Israel.

Oferte de milioane de euro pentru Lisav Eissat. Care este planul lui Dinamo

Oficialul „câinilor” a analizat situația în care se află Lisav Eissat în această perioadă. „Lisav, între momentul în care l-am identificat noi ca potențială țintă și am început negocierile și momentul prezent a avut o creștere destul de mare, inclusiv convocările la echipa națională.

Maccabi este un club care a produs în decursul timpului, a avut jucători foarte buni pe care a putut să-i pună pe piață și să-i vândă cu sume importante. Acum nu mai e în aceeași situație. Lisav e cam singurul produs al lor de export, cu potențial de creștere, și a atras interesul unor cluburi din campionate mai puternice decât al României. Știu că vin oferte de peste un milion de euro pentru el, ceva de care noi nu ne putem apropia momentan.

Așa că noi ținem legătura, am creat o legătură cu familia lui și vedem ce se întâmplă. Și acesta e un aspect important al recrutării, cum ții legătura cu oamenii care sunt în jurul jucătorilor. În cazul acesta cu familia, în alte cazuri cu agenții, astfel încât atunci când se ivește un context, să poți acționa imediat pentru că ai în spate o relație”, a declarat Cosmin Mihalescu la FANATIK DINAMO, emisiune moderată de Cristi Coste. .

Dinamo a renunțat la transferul lui Liam Eissat

, însă gruparea „roș-albă” a decis să nu îl transfere pe fotbalistul de bandă. „Până la urmă nu l-am semnat pe Liam, pe Eissat, pentru că ar fi avut foarte puține șanse să joace anul ăsta aici, avem 7 wingeri, el fiind poziționat winger special. Și am luat decizia ca până în vară să rămână la Maccabi, să fie monitorizat, să încerce să joace mai mult acolo și să reluăm discuția în vară, să vedem cum îl putem aduce.

Era mai bine și pentru el, decât să joace la echipa noastră a doua, la Liga 3, era mai important să încerce să aibă minute într-o categorie mai bună, mai bine plasată”, a afirmat președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, la ediția de luni, 19 ianuarie, a FANATIK SUPERLIGA. .

375.000 de euro este cota actuală a lui Lisav Eissat, conform transfermarkt

21 de ani are internaţionalul român