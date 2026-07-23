Sport

Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”

Liber de contract din toamna anului 2025, Edi Iordănescu (48 de ani) a avut oferte din Anglia și Italia. De ce nu a mai ajuns fostul selecționer în vestul Europei.
Traian Terzian
23.07.2026 | 10:32
Oferte din Anglia si Italia pentru Edi Iordanescu As fi spus DA
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Edi Iordănescu (48 de ani), oferte din Anglia și Italia. Sursă foto: Hepta
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După ce a plecat de la echipa națională a României, Edi Iordănescu a avut o aventură de patru luni la Legia Varșovia, iar de atunci așteaptă o ofertă care să-l convingă. Au fost contacte în Anglia și Italia, dar acestea nu s-au concretizat.

Edi Iordănescu, oferte din Anglia și Italia

Tehnicianul nu duce lipsă de oferte, însă este atent la toate detaliile și nu se aruncă niciodată cu capul înainte. Edi Iordănescu a mărturisit că a existat interes de la echipe din ligile secunde din Anglia și Italia, dar acestea nu au avut finalitate în cele din urmă.

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”Am fost aproape de niște oportunități, ca să spun așa. Am fost pe lista scurtă în Championship sau în Serie B și în final s-a ales un alt antrenor, care nu avea probabil nici jumătate din CV-ul pe care îl aveam eu, doar pe considerentul că știe mai bine competiția, că e localnic sau că vine dintr-o altă școală de antrenori, că e spaniol, că e portughez, s-a întâmplat asta.

(n.r. – Deci te-ai fi dus în Serie B?) Cred că da. Pentru proiectul cu care aș fi găsit chimie, să știu că îmi asum niște obiective care sunt susținute cu mijloacele corecte, cu resursele corecte. Da, aș fi spus ‘da’. Și au fost discuții în sensul ăsta și pentru Serie B, și pentru Championship”, a declarat Iordănescu, la SportCast cu Sile.

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De ce a ales să refuze China și zona Golfului

Fostul selecționer a explicat faptul că a avut mai multe oferte generoase din lumea fotbalului arab și chiar din China, dar a ales să nu le dea curs pentru că își dorește foarte mult să realizeze ceva în Europa.

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”Am încercat să răzbesc în Europa. Am avut niște încercări, poate o să mai am. Nu am renunțat, dar e foarte greu. În zona Golfului avem nume, acolo suntem acceptați. (…) Eu am avut și am în continuare dorința asta mare de a reuși în Vest.

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Am spus ‘nu’ unor oferte foarte tentante din afara continentului, Golf, China, tocmai pentru că am ținut foarte mult să-mi găsesc locul în Vest”, a spus Edi Iordănescu, despre contactele avute în ultima perioadă.

Edi Iordănescu i-a făcut loc lui Elias Charalambous

În această vară, Edi Iordănescu a avut pe masă o ofertă de la formația Levadiakos, locul 6 în campionatul Greciei, dar FANATIK a anunțat în exclusivitate că a decis să nu-i dea curs, pentru că se află în negocieri pentru un contract mult mai avantajos.

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După refuzul fostului selecționer al naționalei României, gruparea elenă s-a reorientat și l-a numit pe Elias Charalambous, liber de contract după despărțirea de FCSB. Alături de cipriot a ajuns și Mihai Pintilii, colaboratorul său din perioada petrecută pe banca ”roș-albaștrilor”.

Au mai existat discuții ca Iordănescu jr. să o preia pe CFR Cluj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, însă tehnicianul a decis că cel mai bine este să aștepte o ofertă din străinătate.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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