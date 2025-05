Oferte din străinătate pentru Louis Munteanu! Anunțul lui Neluțu Varga: „18 milioane de euro plus 20% procente, doar așa pleacă”

Louis Munteanu, golgheterul campionatului din România, poate prinde la vară un transfer colosal. Gigi Becali a declarat public că îl vrea la FCSB, însă Neluțu Varga, omul numărul 1 de la CFR Cluj, nici nu vrea să audă de ofertele rivalilor din Superligă.

Gigi Becali îl vrea pe Louis Munteanu la FCSB

Se pare că ardelenii au luat o decizie bună vara trecută, atunci când l-au cumpărat pe Louis Munteanu de la Fiorentina. Tânărul atacant s-a adaptat excelent și acum este cel mai interesant fotbalist din campionatul României.

Louis Munteanu impresionează în fața porții. Are cel mai bun sezon al carierei și urmează Campionatul European U21 , însă e greu de crezut că va satisface pretențiile financiare ale lui Neluțu Varga, care e pregătit să facă un transfer istoric.

Neluțu Varga: „M-a sunat și Gigi Becali, că a auzit el în ziar”

a a declarat ferm că Louis Munteanu poate pleca de la CFR Cluj doar în străinătate și doar pe o sumă uriașă pentru fotbalul românesc. Neluțu Varga a dat de înțeles că a primit deja câteva oferte.

„Louis Munteanu la FCSB? Niciodată, în veci! Hai să terminăm cu acest subiect, e gratuit. M-a sunat și Gigi Becali, că a auzit el în ziar… Ce a auzit?! Că dă el 6 sau 7 milioane de euro. OK, suntem prieteni, dar pe Louis Munteanu nu-l vând în România, gata!

El poate pleca doar în străinătate pe 18 milioane de euro plus 20 la sută procente la o vânzare ulterioară. Fără discuții, fără negocieri. Aaa, poate suma va crește. Am prea multe oferte din străinătate, ca să vorbesc acum de cele din România. Și nu cred să nu primim o sumă uriașă pentru Louis. Păi, 6-7 milioane de euro am cheltuit eu cu el…

Și mai e ceva: poate nu-l dau pe Munteanu în această vară! Dacă ne calificăm în Europa și nu găsesc altul mai bun, nu-l cedez acum, în vară. Avem cinci ani de contract cu el, este tânăr, fraged, va crește și mai mult. A dat multe goluri și aici, și la națională, va crește bine de tot”, a declarat Neluțu Varga, conform