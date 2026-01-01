Sport

Oferte pentru titularul naționalei! Poate schimba echipa înainte de Turcia – România

Un fotbalist român de națională ar putea schimba echipa în această iarnă. Mai multe cluburi s-au interesat de situația jucătorului. Unde este dorit mijlocașul.
Alex Bodnariu
01.01.2026 | 19:08
Oferte pentru titularul nationalei Poate schimba echipa inainte de Turcia Romania
Un fotbalist român ar putea prinde un transfer exotic!
După mulți ani petrecuți la Pisa, Marius Marin ar putea pleca de la clubul italian. Mijlocașul român a pus umărul serios la promovarea în Serie A, însă acum este tentat să înceapă un nou capitol în cariera sa, pentru a fi în formă maximă la meciul cu Turcia, de la baraj.

Marius Marin, tot mai aproape de despărțirea de Pisa

Deși a fost unul dintre jucătorii de bază în perioada în care Pisa evolua în liga a doua, Marius Marin a prins puține minute în acest sezon. Ultima oară când a fost titular s-a întâmplat în luna noiembrie, într-un meci cu Inter.

Presa din Italia anunță că sunt șanse foarte mari ca Marius Marin să plece de la Pisa în această perioadă de transferuri. Contractul său cu formația din Serie A expiră la finalul acestui sezon, în luna iunie.

Unde ar putea ajunge Marius Marin

Jurnaliștii din Italia au aflat și campionatele în care ar putea ajunge Marius Marin. Se pare că mijlocașul român a atras atenția unor echipe din MLS, campionat în care va ajunge și Louis Munteanu, dar și din Arabia Saudită sau chiar Australia.

Rămâne însă de văzut ce va alege Marius Marin. În cazul în care s-ar transfera în SUA sau Australia, ar putea pierde locul de la echipa națională, întrucât distanța față de Europa este una uriașă. Presa italiană anunță că ofertele sunt foarte bănoase.

Marius Marin a ajuns la Pisa în urmă cu șase ani. În 2019, mijlocașul a fost transferat definitiv de la Sassuolo pentru 400.000 de euro. Acesta are 36 de selecții la echipa națională de seniori a României, pentru care însă nu a reușit încă să marcheze nici măcar un gol.

