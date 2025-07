Oferte tari din străinătate pentru Cătălin Hîldan înaintea tragediei de la Oltenița: „Giovanni Becali i-a spus să învețe italiana”

Cătălin Hîldan a fost la un pas de un transfer în Serie A înainte de tragicul accident. Dezvăluirile îi aparțin fratelui său, .

ADVERTISEMENT

Cătălin Hîldan putea să ajungă într-un campionat important din Europa

„Unicul „Căpitan” putea să aibă un destin cu totul diferit: „Au fost mai multe oferte. În afară de Lecce a mai fost una de la Standard Liege, care era puțin mai înainte”.

Și discuțiile se pare că erau destul de avansate: „Dar el când a venit de la Campionatul European a vorbit cu impresarul lui, Giovanni Becali. I-a spus: ‘Cătălin, apucă-te și învață italiană!’. Deci asta e cuvânt cu cuvânt ce mi-a spus fratele meu. Și s-a dus să își cumpere un dicționar. Dar nu i-a spus unde și ce”.

ADVERTISEMENT

Nu a fost însă singura opțiune pentru Hîldan: „Ce știu sigur e că a avut o ofertă de la Standard Liege, dar nu știu de ce nu s-a mai concretizat. Probabil că Dinamo sau nu știu cine ar fi cerut bani mai mulți pe el. Cred că a fost undeva la 800.000 de dolari și Cătălin ar fi vrut să plece”.

Cătălin Hîldan ar fi vrut să plece de la Dinamo: „Mi-am făcut datoria”

Cristi Hîldan a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu „Unicul Căpitan”: „Așa mi-a spus: ‘Mai bine îmi dau drumul să plec pentru că eu nu dau goluri. Eu sunt un mijlocaș defensiv și pentru e OK. Am ieșit campion cu Dinamo, mi-am făcut datoria și aș vrea să încep să câștig și eu niște bani’”.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al lui Dinamo avea un salariu infim: „Când s-a întâmplat tragedia, el avea 15.000 de dolari pe an la Dinamo! A avut 10.000 primul an, apoi 12.000 și ultimul an 15.000. Deci cam 1.200 de dolari pe lună și urma să semneze o nouă înțelegere.

ADVERTISEMENT

De-aia Cătălin a insistat să meargă la Standard pentru că i s-a părut că el are altă treabă pe teren. Să mă lase să plec poate câștig și eu mai bine”, a mai explicat Cristi Hîldan.

ADVERTISEMENT

Cristi Coste a tras concluziile cu privire la acest subiect: „Poate dacă ar fi plecat s-ar fi scris altfel istoria. A fost și acea ofertă de la Lecce. În săptămâna în care s-a întâmplat tragedia, Dinamo jucase vreo 4 meciuri în 5 zile”.