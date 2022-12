“Ofertele” pentru Octavian Popescu de la FCSB au ajuns şi la Cupa Mondială din Qatar: “Este adevărat că îl vrea Manchester United?”. Exclusiv

România este prezentă la Campionatul Mondial doar în muzeul FIFA şi în povestirile jurnaliştilor care îşi aduc aminte de “brazilienii Europei” şi parcursul excelent de la Mondialul din 1994. Mulţi se întreabă ce s-a întâmplat cu naţionala noastră în ultimii 24 de ani şi nu îşi explică de ce s-au ratat atâtea calificări.

“Ofertele” pentru Octavian Popescu de la FCSB au ajuns şi la Cupa Mondială din Qatar

Ca reporter FANATIK prezent la eveniment am remarcat şi o străfulgerare a prezentului fotbalului românesc la Campionatul Mondial. , cu Hagi, Popescu, Ilie Dumitrescu, Balint, unul dintre cameramani m-a lăsat mască:

“Am auzit de un băiat, Octavian Popescu. Este cumva fiul lui Gică Popescu? Am auzit că poate ajunge la Manchester United. E adevărat că îl vor?”, a spus Roman, cameramanul argentinian de la Voce International.

“Am auzit ceva zvonuri despre un transfer, că este un tânăr fotbalist talentat de la Steaua”

Înainte să îi explic situaţia, l-am întrebat de unde a auzit de Tavi Popescu, fiind încă surprins de întrebarea pe care a adresat-o: “Am auzit ceva zvonuri despre un transfer, că este un tânăr fotbalist talentat de la Steaua, pe care patronul cere foarte mulţi bani”.

I-am explicat că nu este fiul lui Gică Popescu, numele de familie fiind unul des întâlnit în România. Şi referitor la ofertele de zeci de milioane şi interesul lui Manchester United i-am spus adevărul: că este un tânăr jucător talentat, în care multă lume îşi pune speranţe, dar este foarte greu să ajungă acum la Manchester United, mai ales pe nişte sume foarte mari.

“În Argentina spunem că Gheorghe Hagi a fost «Maradona de Carpatos»”

Sebastian Rogerio, reporterul de la Voce International, nu ştia de Octavian Popescu şi se uita puţin surprins la colegul său, însă era mare fan al lui Gică Hagi:

“Toată lumea îşi aduce aminte de meciul cu România: Gică Hagi, ce echipă aţi avut. În Argentina spunem că Gheorghe Hagi a fost “Maradona de Carpatos”. Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am văzut în viaţa mea. România este o amintire frumoasă pentru Argentina, mai puţin înfrângerea din 1994″.

Octavian Popescu a debutat în echipa naţională a României în acest an sub comanda lui Edi Iordănescu, în amicalul din luna martie împotriva Greciei, scor 0-1. Nu a reuşit deocamdată să marcheze sub tricolor în cinci meciuri.

Tavi Popescu, început modest de sezon! Atacantul FCSB-ului şi-a revenit în ultima lună

La FCSB, a început poticnit stagiunea, având evoluţii şterse. Şi-a revenit în ultima lună când a reuşit să şi marcheze primul său gol al sezonului, cu Rapid în victoria roş-albaştrilor, scor 3-1. De atunci a avut evoluţii bune, cu gol împotriva Craiovei, pasă de gol la Botoşani şi un joc bun cu Mioveni.

Între timp, România lipseşte de la al şaselea turneu final de Campionat Mondial consecutiv, ultima dată “tricolorii” fiind prezenţi în 1998, atunci când au ajuns până în optimile de finală.

“Să dea 50 de milioane de euro. Voi rădeți. Eu cer 50 de milioane de euro ca sa nu-l dau. Giovani îl vede la 25 de milioane. E ceea ce crede el. Să încerce, să vedem dacă se face. Giovani crede bine cu 25 de milioane, dar eu fac ceea ce vreau eu”, Gigi Becali în luna mai