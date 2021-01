Ofertele primite de Cosmin Olăroiu de la FRF! Cum a ratat naţionala: “Am renunţat la contract”

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai buni antrenori români din ultimii ani, iar titlul de campion al Chinei i-a crescut considerabil cota. Chiar dacă a avut rezultate notabile la aproape toate echipele, antrenorul lui Jiangsu Suning nu a avut încă şansa să antreneze naţionala României.

Tehnicianul de 51 de ani a dezvăluit că au fost două momente când a purtat discuţii cu oficialii FRF pentru a prelua echipa naţională a României. Primul episod datează din 2011, când Răzvan Lucescu era aproape de finalul mandatului la cârma tricolorilor.

Al doilea episod a avut loc în 2017, după ce Christoph Daum a fost demis în urma rezultatelor dezamăgitoare din preliminariile pentru Mondialul din Rusia. De această dată, oficialii lui Al Ahli nu au fost de acord ca Olăroiu să antreneze în paralel cele două echipe.

Ofertele primite de Cosmin Olăroiu de la FRF: “Atunci am fost aproape”

“M-a tentat echipa națională! Am renunțat la contractul din Qatar ca să vin antrenorul echipei naționale a României când era Răzvan Lucescu. Comitetul Executiv a decis să-l mai lase un meci. Între timp am primit o ofertă, i-am spus președintelui de atunci, Mircea Sandu, că nu mai am cum să aștept.

Răzvan dacă ar fi câștigat ar fi avut șanse în continuare și-atunci nu era fair-play să fie înlocuit. Le-am spus că voi accepta oferta pe care am primit-o, Răzvan a câștigat acel meci și a demisionat. Atunci am fost aproape, mi-aș fi dorit foarte mult”, a declarat Cosmin Olăroiu la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu”.

După România – Bosnia 3-0, meci din preliminariile pentru EURO 2012, Răzvan Lucescu a demisionat de la cârma echipei naţionale. În locul antrenorului de la Al Hilal, FRF l-a adus pe Victor Piţurcă.

Al Ahli nu a vrut să-l lase la naţionala României

“Pentru mine ar fi o onoare să antrenez echipa națională a României. Când a venit președinte domnul Burleanu au venit și la Dubai. Nu mă feresc să spun. Andrei Vochin a fost la Dubai și a vorbit cu mine. Aveam contract. După ce-a plecat Daum, m-au sunat, am discutat cu ei.

Am mers la conducerea clubului și le-am spus că mai am contract cu ei cinci luni, să accepte să mă lase la echipa națională în paralel cu Al Ahli. Aveam două acțiuni în noiembrie și martie, după care terminam contractul și puteam să vin la echipa națională. N-au vrut! Apoi am mers în China”, a mai spus Cosmin Olăroiu.

După ce şi-a terminat mandatul la Al Ahli, Cosmin Olăroiu a semnat cu Jiangsu Suning, alături de care a câştigat titul de campion al Chinei la finalul anului trecut. Pentru o perioadă scurtă de timp, tehnicianul român a fost selecţionerul naţionalei Arabiei Saudite, alături de care a mers la Cupa Asiei din 2015.

