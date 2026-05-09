„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto

Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova era ultima șansă a ardelenilor să se mai poată lupta la titlu. Pentru ca acest lucru să se fi întâmplat, formația lui Daniel Pancu trebuia să câștige partida, însă tabela a arătat la final doar 0-0. Clujenii puteau avea șansa să beneficieze de un penalty la final, însă faza a fost întoarsă pentru o poziție de ofsaid în faza premergătoare hențului din careu a lui Adrian Rus.

Andrei Cordea, reacție ironică la adresa arbitrajului VAR

CFR Cluj – Universitatea Craiova a fost un meci de o importanță uriașă, poate chiar acest lucru a făcut ca cele două echipe să nu practice cel mai bun fotbal. Spectacolul fotbalistic nu a fost unul bun, însă controversele de arbitraj nu au lipsit nici măcar aici.

Spre finalul partidei, Adrian Rus a blocat un șut spre poarta Craiovei cu cotul. . Totuși, brigada nu a confirmat penalty-ul, însă a trecut la analiza fazei premergătoare, unde s-a descoperit un presupus ofsaid la Lorenzo Biliboc.

În SuperLiga României încă nu a fost implementat un sistem de ofsaid automat, așa cum se întâmplă în ligile mari, așa că operatorii din cabina VAR trag linii pe imaginile din meci. Din captura oferită de aceștia se înțelege cu greu dacă poziția a fost într-adevăr în afara jocului sau nu, iar Andrei Cordea a fost ironic la adresa fazei respective.

CFR Cluj aproape că și-a luat adio de la șansele la titlu

Chiar dacă începutul de sezon a fost unul foarte slab, performanța reușită în Gruia de Daniel Pancu i-a făcut pe ardeleni să spere chiar la titlu în acest final de play-off. Această remiză le taie aripile, întrucât ei ar mai putea ajunge campioni doar prin intermediul unei minuni.

Universitatea Craiova ar trebui să piardă ambele partide rămase, în timp ce U Cluj să nu obțină mai mult de 4 puncte din ultimele trei întâlniri. Simultan cu aceste rezultate, CFR ar trebui să-și câștige ambele meciuri, cu Dinamo și FC Argeș. La cinci puncte distanță, oltenii ar mai avea nevoie de un singur punct în clasament pentru a o scoate complet din cursă pe echipa patronată de Neluțu Varga.