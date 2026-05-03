„Offside? Nu e, nu vreau să verific!” Kennedy Boateng dezvăluie dialogul șoc pe care l-ar fi avut dinamoviștii cu arbitrul Kovacs la golul lui Nsimba.

Iulian Stoica
04.05.2026 | 01:18
Partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo, din etapa a 7-a a play-off-ului, s-a încheiat cu succesul gazdelor, scor 2-1. Deși „câinii” au punctat primii, echipa lui Filipe Coelho a revenit pe tabelă prin golurile marcate de Cicâldău și Nsimba, reușind să câștige toate cele trei puncte. La reușita decisivă din prelungiri, dinamoviștii au avut o reacție nervoasă, în contextul gafei făcute de Szabolcs Kovacs la golul înscris de Nsimba.

La scurt timp după fluierul final, Kennedy Boateng a dezvăluit dialogul avut cu Szabolcs Kovacs după faza controversată din Universitatea Craiova – Dinamo 2-1. Fundașul, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, a expus faptul că arbitrul nu a vrut să ia în calcul faptul că Steven Nsimba s-a aflat într-o poziție în afara jocului.

Dialogul a arătat astfel: «Ofsaid! Arbitru: pentru Dinamo?? Da! Arbitru: nu este ofsaid. Nu vreau să verific», a transmis Kennedy Boateng pe rețelele de socializare. Interesant este faptul că fundașul este în continuare dedicat, în contextul în care contractul său cu Dinamo expiră în vara acestui an.

Mesajul lui Kennedy Boateng după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1. Foto: captură Instagram

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

În urma victoriei de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova s-a distanțat la trei puncte de principala adversară în cursa pentru titlu, Universitatea Cluj. Mai mult, în eventualitatea unei egalități de puncte la finalul sezonului, oltenii au avantajul care le-ar aduce trofeul. Odată cu apropierea finalului de play-off, optimismul fanilor din Bănie este tot mai mare, aceștia sperând că titlul va ajunge în Oltenia.

De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe locul 4, poziție care asigură barajul pentru Conference League, însă „câinii” vor urmări atent meciul dintre Rapid și CFR Cluj, existând șansa ca giuleștenii să îi depășească în clasament. În același timp, atmosfera de pe stadion a fost una pe măsura așteptărilor, suporterii din Craiova ridicându-se la nivelul momentului.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
