Oficial! Când și unde se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League

Dinamo – FCSB / FC Botoșani, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30 și va fi transmis în direct la TV de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Duelul de foc pentru cupele europene va avea loc pe Stadionul „Arcul de Triumf”, extrem de familiar pentru echipa lui Zeljko Kopic.

Oficial! S-a stabilit ora barajului Dinamo – FCSB / FC Botoșani. Când și unde se joacă „finala” pentru Conference League

Dinamo, FCSB și FC Botoșani luptă pentru ultimul loc pe care România îl are disponibil pentru a trimite echipă în cupele europene în sezonul 2026/2027. , grație locului 4 ocupat în play-off-ul SuperLigii la finalul stagiunii.

De cealaltă parte, , vor disputa semifinala barajului duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Steaua. Învingătoarea din acest duel va da piept cu Dinamo vineri, 29 mai, ora 20:30, în meciul decisiv pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Universitatea Craiova (turul 1 Champions League), U Cluj (turul 1 Europa League) și CFR Cluj (turul 2 Conference League) sunt celelalte echipe din România care vor evolua în cupele europene în sezonul următor.

Miză uriașă. Dinamo și FCSB visează la preliminariile Conference League. FC Botoșani vrea să le strice planurile echipelor din Capitală

Partida are o miză uriașă. FCSB vrea să spele rușinea din acest sezon. Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga a ratat calificarea în play-off, însă mai are o șansă să ajungă în preliminariile unei cupe europene. Pentru ca acest lucru să se întâmple, echipa lui Marius Baciu, antrenorul numit în această săptămână, trebuie să treacă de FC Botoșani și mai apoi de Dinamo.

„Câinii roșii” visează la o calificare în cupele europene după sezoane întregi de absență. Echipa lui Zeljko Kopic a făcut un sezon solid și pare că în ultimele meciuri din play-off și-a ridicat nivelul. Antrenorul croat speră ca jucătorii săi să fie în cea mai bună formă înaintea duelului din baraj, fie el cu FCSB sau cu FC Botoșani.