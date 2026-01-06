Sport

Oficial! Cu ce echipă a semnat Erik ten Hag după dezastrul de la Manchester United si Bayer Leverkusen

E gata! Erik ten Hag o ia de la capăt după experiențele de coșmar de la Manchester United și Bayer Leverkusen. Cu ce echipă a semnat olandezul.
Mihai Dragomir
06.01.2026 | 22:13
Oficial Cu ce echipa a semnat Erik ten Hag dupa dezastrul de la Manchester United si Bayer Leverkusen
ULTIMA ORĂ
Erik ten Hag o ia de la capăt. Cu ce echipă a semnat olandezul. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Erik ten Hag a început o nouă aventură. După coșmarurile trăite la Manchester United și Bayer Leverkusen, olandezul a semnat cu o nouă echipă. Cine este clubul care tocmai l-a prezentat oficial.

Erik ten Hag și-a găsit echipă

Erik ten Hag nu a avut parte de liniște în ultimii ani. Olandezul a plecat cu scandal de la Manchester United, iar la Bayer Leverkusen, unde spera să primească izbăvirea pe care o căuta, a avut parte de o lovitură și mai cruntă.

ADVERTISEMENT

Acum, la început de an, Erik ten Hag a semnat un nou contract. Mai exact, el a revenit la clubul unde a început cariera de antrenor, FC Twente. De data aceasta, el va avea un rol nou, acela de director tehnic.

„Este un sentiment foarte frumos și special să mă întorc la FC Twente. Am venit aici ca suporter încă de mic, iar aici au început atât cariera mea de jucător, cât și cea de antrenor. Cu experiența acumulată în dezvoltarea tinerilor, construcția echipelor și cultura performanței, vreau să contribui la consolidarea bazei tehnice a clubului”, a declarat Ten Hag pentru site-ul oficial al lui Twente.

ADVERTISEMENT
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia...
Digi24.ro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie

Mandat demn de dat uitării pentru Erik ten Hag la Bayer Leverkusen

Mandatul lui Erik ten Hag la Bayer Leverkusen a fost unul cu adevărat dezastruos. El a semnat cu echipa din Bundesliga în vara anului trecut, sperând că va da lovitura și va putea să își redemonstreze calitățile de antrenor.

Tehnicianul a bifat însă doar 3 meciuri oficiale pe banca „aspirinelor”, înregistrând un succes, o remiză și un eșec. Locul său a fost luat ulterior de Kasper Hjulmand, selecționer al Danemarcei în perioada 2020 – 2024.

ADVERTISEMENT

Câți bani a încasat Erik ten Hag de la Manchester United după ce a fost demis

Mandatul lui Erik ten Hag la Manchester United s-a întins pe durata intervalului 1 iulie 2022-28 noiembrie 2024. Pentru a fi demis, olandezul a primit inițial de la clubul din Premier League 11,9 milioane euro.

Chiar și după încheierea oricăror legături dintre cele două părți, Manchester United tot a trebuit să îi plătească antrenorului compensații, iar suma totală care i-a intrat în cont s-a ridicat la aproximativ 21,4 milioane de lire sterline (aprox. 24,6 milioane de euro).

  • 55 de ani are Erik ten Hag
  • 8 trofee la nivel de seniori a cucerit antrenorul
Bani mai mulți la Australian Open! Cât câștigă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și...
Fanatik
Bani mai mulți la Australian Open! Cât câștigă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, indiferent de rezultat
Cupa Africii 2025. Duelul Algeria – R.D. Congo, decis spre finalul prelungirilor printr-o...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Duelul Algeria – R.D. Congo, decis spre finalul prelungirilor printr-o execuție fabuloasă! Video
De ce n-a jucat căpitanul Alex Chipciu în primul amical al iernii pentru...
Fanatik
De ce n-a jucat căpitanul Alex Chipciu în primul amical al iernii pentru U Cluj. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Caz uluitor la CFR Cluj! Cine este omul din umbră care a plătit...
iamsport.ro
Caz uluitor la CFR Cluj! Cine este omul din umbră care a plătit cantonamentul vicecampioanei în Spania
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!