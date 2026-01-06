Oficial! Cu ce echipă a semnat Erik ten Hag după dezastrul de la Manchester United si Bayer Leverkusen

ADVERTISEMENT

Erik ten Hag a început o nouă aventură. După coșmarurile trăite la Manchester United și Bayer Leverkusen, olandezul a semnat cu o nouă echipă. Cine este clubul care tocmai l-a prezentat oficial.

Erik ten Hag și-a găsit echipă

Erik ten Hag nu a avut parte de liniște în ultimii ani. Olandezul a plecat cu scandal de la Manchester United, iar la Bayer Leverkusen, unde spera să primească izbăvirea pe care o căuta, a avut parte de o lovitură și mai cruntă.

Acum, la început de an, Erik ten Hag a semnat un nou contract. Mai exact, el a revenit la clubul unde a început cariera de antrenor, FC Twente. De data aceasta, el va avea un rol nou, acela de director tehnic.

„Este un sentiment foarte frumos și special să mă întorc la FC Twente. Am venit aici ca suporter încă de mic, iar aici au început atât cariera mea de jucător, cât și cea de antrenor. Cu experiența acumulată în dezvoltarea tinerilor, construcția echipelor și cultura performanței, vreau să contribui la consolidarea bazei tehnice a clubului”, a declarat Ten Hag pentru site-ul oficial al lui Twente.

Mandat demn de dat uitării pentru Erik ten Hag la Bayer Leverkusen

Mandatul lui Erik ten Hag la Bayer Leverkusen a fost unul cu adevărat dezastruos. El a semnat cu echipa din Bundesliga în vara anului trecut, sperând că va da lovitura și va putea să își redemonstreze calitățile de antrenor.

Tehnicianul a bifat însă doar 3 meciuri oficiale pe banca „aspirinelor”, înregistrând un succes, o remiză și un eșec. selecționer al Danemarcei în perioada 2020 – 2024.

Câți bani a încasat Erik ten Hag de la Manchester United după ce a fost demis

Pentru a fi demis,

Chiar și după încheierea oricăror legături dintre cele două părți, Manchester United tot a trebuit să îi plătească antrenorului compensații, iar suma totală care i-a intrat în cont s-a ridicat la aproximativ 21,4 milioane de lire sterline (aprox. 24,6 milioane de euro).