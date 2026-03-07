Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate debuta chiar în această etapă

ADVERTISEMENT

Veste importantă pentru Oțelul Galați înainte de startul play-outului din Superliga României. Luan de Campos Cristiano da Silva, atacantul pe care moldovenii l-au adus de la Sivasspor în iarnă, a primit în sfârșit actele și poate evolua pentru echipa lui Balint. Clubul a făcut anunțul oficial.

Oțelul primește o veste excelentă înainte de play-out. Atacantul adus în iarnă poate juca în sfârșit

Oficialii clubului au ajuns în iarnă , care ultima oară a jucat în liga a doua din Turcia, la Sivasspor. Oțelul a anunțat oficial transferul, însă fotbalistul nu a apucat încă să debuteze pentru echipa din Superliga.

„Orice provocare din viața mea a venit ca un dar și abia aștept să îmbrac tricoul noii mele echipe. Sunt pregătit să demonstrez că pot ajuta Oțelul să continue performanțele din acest sezon. Fotbalul românesc are calitate, iar Oțelul este o echipă cu multă calitate. Sunt nerăbdător să văd și suporterii în tribune, am auzit cuvinte foarte frumoase despre ei”, a spus jucătorul după ce a fost prezentat la Oțelul.

, Luan de Campos Cristiano da Silva a trebuit mai întâi să își rezolve problemele cu actele. Practic, Oțelul nu s-a putut baza pe serviciile jucătorului din Brazilia din luna ianuarie până la finalul sezonului regular. Acesta însă s-a antrenat cu echipa pentru a rămâne în formă.

Jucătorul transferat în ianuarie de Oțelul ar putea debuta în ultima etapă a sezonului regular

În cele din urmă, chestiunile birocratice s-au rezolvat. Clubul a anunțat că Luan de Campos Cristiano da Silva are actele în regulă și poate evolua din acest moment fără nici cea mai mică problemă pentru Oțelul Galați. Brazilianul va fi în lot pentru ultima etapă a sezonului regular.

„Oficial. Jucătorul de atac Luan de Campos Cristiano da Silva, care a semnat în iarnă un contract cu Oțelul, a intrat în posesia documentelor necesare pentru a fi eligibil în Superliga. El se află în lotul roș-alb-albaștrilor pentru meciul de mâine”, au scris cei de la Oțelul pe rețelele de socializare.