Oficial! FRF a făcut anunțul despre FC U Craiova. Lovitură pentru Adrian Mititelu

Vești proaste pentru fanii celor de la FC U Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu nu se regăsește pe lista publicată de FRF cu echipe care au primit drept de participare în Liga 2.

Adrian Mititelu a declarat în cursul zilei de marți, 17 iunie, că Informația fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Cu toate acestea patronul lui FC U Craiova era optimist și a

Cu excepția lui FC U Craiova, toate echipele care au rămas sportiv în Liga 2 au primit dreptul de a juca în stagiunea 2025-2026. În schimb, CS Dinamo, FC Bacău, CS Tunari, Gloria Bistrița și Olimpia Satu Mare, cluburi nou promovate în eșalonul secund, n-au fost încă analizate.

O decizie va fi comunicată ulterior. În ceea ce le privește pe Dumbrăvița și pe Câmpulung Muscel, ele au primit preventiv licența pentru Liga 2, în cazul în care va rămâne un loc vacant.

Echipele care au primit licență pentru Liga 2

Asociaţia Club Sportiv Oradea

Asociaţia Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamţ

Asociația Fotbal Club Câmpulung – Muscel 2022*

Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte

Asociaţia Fotbal Club Metalul Buzău

Club Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr

Club Sportiv Comunal Dumbrăviţa*

Club Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara

Clubul Sportiv Afumaţi

Clubul Sportiv al Armatei – Steaua

Clubul Sportiv Municipal Slatina

Clubul Sportiv Unirea Ungheni 2018

Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reșita

Asociaţia Club Sportiv Municipal Politehnica Iaşi

Asociaţia Club Sportiv Sepsi O.S.K. din Sfântu Gheorghe

Asociaţia Sportivă Fotbal Club Buzău

Clubul Sportiv Concordia Chiajna

Fotbal Club Voluntari SA

*Dumbrăvița și Câmpulung Muscel au retrogradat în Liga 3 la finalul sezonului trecut. Ele au primit totuși drept de participare în eșalonul second, dacă se vor elibera locuri.

Printre cele 18 formații care au primit licența de Liga 2 se numără și retrogradatele din SuperLiga, Buzău, Sepsi și Poli Iași. Campionatul din Liga 2 va începe cu 15 echipe: cele 16 care au primit deja licența, cele care au promovat din Liga 3 și Dumbrăvița sau Muscel pe locul lăsat vacant de FC U Craiova.

Mititelu continuă războiul cu FRF: „Ăștia ne iau de proști”

Motivul pentru care Adrian Mititelu nu a depus dosarul de licențiere pentru Liga 2 este războiul pe care îl are cu Federația Română de Fotbal.

„Am refuzat orice abordare a licențierii. Ce treabă mai am eu cu o licențiere… Puteam să vând un teren la un preț de rahat și să plătim datoriile (n.r. datoriile lui FC U Craiova către foștii angajați ai clubului). Dar mi-a zis fi-miu: ‘Tati, ăștia ne iau de proști’. Cum să îmi ceară mie licență unii care stau ilegal la Federație? Comisia de Licențiere nu există, nu are valoare juridică.

Cum să condiționezi participarea într-o competiție dacă Federația nu există? Prima condiție esențială ca un club să poată participa e calitatea de membru afiliat. Nu ești membru, nu poți juca fotbal. Bagi în Liga 2 echipe care nu sunt afiliate. Nu avem nevoie de licență. Mi-am câștigat meritul sportiv să joc în Liga 2, voi juca în Liga 2.

Aștept Federația să vedem dacă are curajul să spună, să semneze o decizie cum că scoate un membru afiliat din Liga 2 pe motiv că nu are licență. Nu o să aibă nimeni curajul, e abuz în serviciu, e uzurpare de funcții. Suntem pregătiți de Liga 2. Avem probleme financiare, sper să le rezolvăm cât mai curând posibil. Am făcut sacrificii enorme pentru echipa asta”, a transmis patronul lui FC U Craiova.