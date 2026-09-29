Oficial al FRF, Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce decizie ar urma să ia Gică Hagi: „Va anunța la conferința de presă”

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Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Înaintea primelor patru meciuri din Nations League, Ilie Dumitrescu (57 de ani) a pronosticat un bilanț de 10 puncte pentru România. „Tricolorii” lui Hagi au pierdut însă atât cu Suedia (1-2), cât și cu Bosnia & Herțegovina (2-4).

Ilie Dumitrescu știe ce va face Gică Hagi după primele patru meciuri din Liga Națiunilor

România are 0 puncte după primele două meciuri din Grupa B4 din Nations League, dar „Mister” e convins că Gică Hagi va trage concluziile necesare după primele două partide și va restrânge nucleul de jucători pe care se va baza în continuare. Fostul mare internaționalul, care ocupă funcția de Player Transition Manager în cadrul FRF, nu crede că „Regele” va pleca de la echipa națională, în ciuda

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„Gică Hagi e un luptător. Am mare încredere că va redresa situația. A mers pe o strategie care a fost de succes în cele două partide amicale. A vrut să aibă două echipe echilibrate și cu un ritm de joc foarte bun. Sunt jucători care nu au minute. La ritmul și intensitatea acestor meciuri, e destul de complicat să ai două echipe.

Sunt convins că a tras niște concluzii, a văzut cele două echipe la lucru, două participante la Campionatul Mondial. Cu siguranță, va alege un lot de 18-20 de jucători cu care să abordeze ultimele două jocuri din această perioadă. 15-16-17 jucători. Sunt convins că, la conferința de presă, vă va anunța exact care e strategia lui pentru ultimele două meciuri”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit

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Când mai joacă naționala României în Nations League

Următoarele două meciuri ale României din Grupa B4 a Ligii Națiunilor sunt cu Polonia și returul cu Suedia. Mai întâi, „tricolori” vor juca la Varșovia, vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45. Partida cu nordici va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. „Eu cred că va avea până în 20 de jucători, va păstra un nucleu important de jucători. După cele două meciuri, va reuși să alcătuiască un prim «11» bun. Am încredere că putem obține un rezultat pozitiv cu Polonia, apoi și cu Suedia pe o Arenă Națională plină.

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Fiecare jucător a avut șansa să evolueze, a dat încredere acestui grup. La un moment dat, e clar că se va ajunge la un nucleu de jucători care va putea da și rezultate. Eu n-am văzut un selecționer care să spună că a greșit strategia”, a adăugat Ilie Dumitrescu.