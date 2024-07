Oficial! Gică Hagi este prima opțiune a Comisiei Tehnice! Mihai Stoichiță: „Sperăm să accepte”. Mitică Dragomir, dezvăluire de senzație

Așa cum era de așteptat, al echipei naționale după Informația vă fusese anunțată în exclusivitate de FANATIK încă de duminică și a fost confirmată în ședința de miercuri.

Gică Hagi este prima opțiune a Comisiei Tehnice pentru postul de selecționer! Dumitru Dragomir susține că „Regele” va accepta

Reunită într-o ședință extraordinară, Comisia Tehnică diun cadrul Federației Române de Fotbal a luat decizia să-l nominalieze pe Gică Hagi drept candidat pentru postul de Propunerea îi va fi transmisă președinteleui Răzvan Burleanu, care va începe negocierile cu „Regele”.

ADVERTISEMENT

„Avem și un breaking news. Ședința Comisiei Tehnice de la Federație nu s-a terminat, dar am aflat că Hagi este prima opțiune. Iar când se va termina ședința în jurul orei 13.30, va fi anunțat oficial că vor demara negocierile cu Gică Hagi.

Au hotărât clar să-l oferteze pe Gică Hagi și în Comisie. Adică acum este oficial. Eu cred că va accepta”, a anunțat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, în timpul dialogului pe care-l avea cu Dumitru Dragomir.



ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a anunțat oficial numele lui Hagi: „Opțiunea numărul este Gică Hagi. Sunt și alți antrenori, foști selecționeri. Și experimentați. Nu vă pot da numele acum. Vom începe discuțiile cu prima opțiune. Procedura o știți foarte bine. A mai fost și acum doi ani până să vină Edi. Dacă vom întâmpina un refuz, nu poți să știi niciodată… Eu sper să accepte pentru că prea mult a amânat. Cred că poate fi și o garanție a reușite”.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că aceasta este cea mai bună alegere și dezvăluie informația că de data asta actualul antrenor și patron al Farului va accepta oferta FRF.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus că la această oră cel mai bun este Hagi. După el, imediat vin Șumudică și cu Mutu, dacă Hagi refuză. Dar eu cred că Hagi acceptă”, este previziunea lui Mitică Dragomir la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Și ce face cu echipa, pe numele cui o pune? Nu poți să fii și acționarul unei echipe și în același timp și selecționerul naționalei”, vrea să afle moderatoprul cum poate fi evitat conflictul de interese în care se află Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

„Domnule, asta cu punerea, e o societate… Ce să pună, parcă sunteți nebuni. O pune pe soacră-sa… Sau pe socru-su… De asta se cramponează? Pune clubul pe numele lui Gică Popescu. Și cu clauză… Nu are voie să facă aia, nu are voie să facă aia, nu are voie să facă nimic.

Să mă cheme pe mine… Îi fac mâine societatea beton, de nici dracu nu se leagă de el”, este răspunsul virulent al fostului președinte al LPF la emisiunea pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

OFICIAL! Gica Hagi, OFERTAT de Razvan Burleanu sa fie SELECTIONERUL Romaniei!