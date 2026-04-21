Oficial! Gigi Becali: “Chiricheș e gata, are ruptură, nu mai poate juca nici dacă vrea”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit că pentru Vlad Chiricheș sezonul competițional s-a terminat după victoria cu Farul Constanța, 3-2, din play-out.
Mihai Alecu
21.04.2026 | 12:18
Dorința lui Gigi Becali, de a nu-l mai vedea pe Vlad Chiricheș în echipă, se va îndeplini în acest final de sezon, asta după ce jucătorul s-a accidentat în victoria obținută de FCSB, 3-2, pe terenul celor de la Farul.

Gigi Becali anunță că Vlad Chiricheș e OUT pentru tot sezonul

Gigi Becali spune că Vlad Chiricheș și-a încheiat sezonul, asta pentru că are ruptură musculară și nu se va putea reface în timp util pentru a mai evolua la gruparea bucureșteană în acest sezon. Omul de afaceri dezvăluie că, în cele din urmă, nu ar fi fost deranjat dacă acest juca fiecare partidă și formația sa câștiga pe bandă rulantă.

„A fost ultimul meci al lui Chiricheș pentru că s-a accidentat, are ruptură la nu știu ce, nu mai are timp să se refacă, mai sunt câteva meciuri. La revedere! Nu se reface, trebuie să stea 2-3 luni. Asta nu știu eu, pentru mine era ultimul meci, dar dacă Mirel Rădoi îl bagă, eu ce să fac. Eu sunt patronul echipei care am stabilit cu un fin, ajută-mă, vreau să mă ajuți. A venit, nu a vrut niciun ban. Dacă o să am ofertă o să plec.

Înainte de meciul cu Farul mi-a zis ‘o să vedem ce o să facem. Vreau să câștig ca să fim la 10 puncte de ei și să nu mai avem probleme de jucat barajul’. Că acum e clar că o să-l jucăm. El mi-a spus, dacă o să plec o să-ți las o analiză a tot ce am avut, tot ce am văzut, tot ce trebuie să faci. Amănunțit. Pentru că să fac eu discuții când am câștigat meciul fără emoții? Am câștigat cu Oțelul 4-0, am câștigat cu Farul, ce să stau eu că-l bagă pe Chiricheș? Bagă-l, mă, pe Chiricheș, și câștigăm meciurile toate și să joace 200 de meciuri. Atunci, la revedere”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, discurs elegant despre Vlad Chiricheș

Patronul de la FCSB a spus că nu-i poartă pică jucătorului său care a fost acid în declarații după duelul contra celor de la Farul, ba mai mult, omul de afaceri a fost sincer și a recunoscut că Vlad Chiricheș are dreptate în contextul în care clubul a insistat pentru a-i prelungi contractul în vara trecută.

„Nu m-au deranjat declarațiile lui Chiricheș, are și el dreptatea lui. Dreptatea nu e numai la mine, eu spun ceea ce eu cred și văd. El trebuie să țină cont că de câte ori am vorbit despre el tot timpul am început cu un discurs de mulțumire pentru ce am făcut împreună. Chiar acum, nu m-a obligat nimeni să-i prelungesc contractul, că ne-am rugat de el, aici are dreptatea lui, e normal, e și el bărbat, e deranjat.

Eu de oftică spuneam că vedeam că nu mai poate să alerge. Nu pot să spun că numai eu am dreptate. Eu sunt omul al dreptății. Dreptatea trebuie să se întâmple chiar dacă se scufundă pământul. Poate eu exagerez, trebuia, având în vedere ce am câștigat cu el, cât de cuminte om a fost, și cât de profesionist, să nu zic. Am spus-o la nervi. Dar dreptatea e la el, la modul general”, a mai spus Gigi Becali.

