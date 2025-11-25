Oficial! În ce urnă va fi România la tragerea la sorți a grupelor CM 2026 de pe 5 decembrie. Anunțul FIFA

ADVERTISEMENT

După cum se știe deja destul de bine, naționala României a ratat calificarea directă la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în baza preliminariilor europene. De asemenea, „tricolorii” au dat greș și în încercarea de a termina pe locul 3 în acea grupă, astfel încât s-au calificat la acel play-off prin prisma câștigării grupei din ultima ediție de Nations League.

România va fi în urna a patra valorică la tragerea la sorți a grupelor pentru CM 2026

Acest lucru înseamnă că echipa pregătită de Mircea Lucescu a fost repartizată abia în urma a patra la tragerea la sorți a acestor meciuri de baraj. Astfel, România a picat în semifinală cu Turcia, meci care urmează să fie jucat de prima noastră reprezentativă din postură de echipă oaspete pe data de 26 martie 2026, de la ora 19:00, ora României.

Ulterior, bineînțeles în cazul în care va câștiga această partidă, România va disputa finala acestui play-off, tot în deplasare, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pe data de 31 martie. Dacă va ieși câștigătoare și din această partidă, naționala lui „Il Luce” se va califica la Cupa Mondială, pentru prima dată din 1998 încoace.

Iar acum s-a aflat și în ce urnă valorică va fi România la tragerea la sorți a grupelor pentru turneul final, eveniment programat să se desfășoare pe data de 5 decembrie, de la ora României 19:00, la Kennedy Center din Washington D.C.

Cum arată cele patru urne valorice pentru tragerea la sorți: ce adversari ar putea avea România

Până în prezent existau două scenarii din acest punct vedere. Primul, , și al doilea, de la acel moment din perspectiva coeficientului înregistrat de fiecare echipă calificată la Mondial, caz în care naționala noastră ar fi avut unele șanse să fie poziționată mai bine la tragerea la sorți, în urna a treia sau poate chiar a doua.

În cele din urmă, forul internațional a decis să meargă pe prima variantă. Astfel, România, în cazul în care va ajunge la Cupa Mondială din 2026, se va afla în urna a patra la tragerea la sorți a grupelor. Ceea ce înseamnă, în mod evident, că ar urma în principiu ca adversarii să fie unii foarte puternici, în special cei veniți din prima urnă valorică.

România ar putea da tot peste adversarii de la Cupa Mondială din 1998, din Franța, ultima la care țara noastră a participat

Interesant de remarcat este că, în baza împărțirii în aceste patru urne valorice, există o anumită șansă ca România, în cazul în care se va califica la Cupa Mondială, să aibă parte o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. Adică o reeditare a grupei avute de „tricolori” la ultima participare la Mondial, în 1998, în Franța.

Atunci, naționala pregătită de Anghel Iordănescu s-a calificat în optimile de finală după victorii cu 1-0 contra Columbiei și 2-1 cu Anglia, respectiv un egal, scor 1-1 cu Tunisia. Acolo, „tricolorii” au fost eliminați însă de Croația, scor 0-1, ultimul meci disputat de România până în prezent la o Cupă Mondială.

Care este procedura propriu-zisă a tragerii la sorți pentru grupele CM 2026

Federația Română de Fotbal a venit prin intermediul cu detalii de interes în acest sens, în baza unui anunț făcut anterior de către FIFA. Așadar, chestiunile importante care ar trebui să fie cunoscute din acest punct de vedere sunt următoarele:

Procedura formării urnelor:

Canada, Mexic și SUA (țările gazdă) vor fi repartizate în urna 1.

Cele 39 de echipe deja calificate vor fi distribuite în patru urne a câte 12 echipe, în funcție de Clasamentul FIFA/Coca-Cola, ediția de 19 noiembrie 2025.

Cele două locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului intercontinental și cele 4 locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului european au fost alocate în urna 4.

Procedura tragerii la sorți propriu-zise:

Tragerea va începe cu echipele din urna 1, care vor fi repartizate în grupele A – L.

Apoi se va continua în ordine: urna 2, urna 3, urna 4.

Poziții prestabilite ale gazdelor: Mexic – poziția A1 (bila verde), Canada – poziția B1 (bila roșie), SUA – poziția D1 (bila albastră).

Celelalte nouă echipe cu coeficient FIFA superior din urna 1 vor fi alocate automat pe poziția 1 din grupa în care sunt extrase.

De asemenea, cu aceeași ocazie au mai fost făcute și următoarele precizări:

FIFA a anunțat că, pentru echilibrul competitiv și separarea traseelor spre semifinale, Spania (locul 1 FIFA) și Argentina (locul 2) vor fi repartizate aleatoriu pe trasee opuse. Același lucru e valabil și pentru Franța (locul 3) și Anglia (locul 4). Acest mecanism asigură că, dacă își câștigă grupele, primele două echipe din clasament nu se vor întâlni înaintea finalei.

Nicio grupă nu poate avea mai mult de o echipă din aceeași confederație, cu excepția UEFA, care are 16 reprezentante.

Programul final al meciurilor, inclusiv stadioanele și orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.

Alte informații importante despre Cupa Mondială din 2026

Este prima ediție în noul format extins, la care participă 48 de echipe. Turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Marea finală se va disputa pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey.

Este prima dată în istorie când Cupa Mondială este organizată în trei țări și doar pentru a doua oară când competiția se desfășoară în minim două țări. Ediția din 2002 a fost găzduită de Coreea de Sud și Japonia.