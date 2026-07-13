OFICIAL! Istvan Kovacs s-a întors în România, e OUT de la CM 2026. Arbitrul român tocmai a primit vestea de la FIFA. Nu a prins nici semifinale, nici finale

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Istvan Kovacs (41 de ani) nu mai poate fi delegat la niciuna dintre partidele rămase la CM. FIFA a anunțat brigada de arbitraj care va oficia semifinala dintre Franța și Spania, iar aceasta nu va fi condusă de „centralul” român. La scurt timp, forul internațional a anunțat și lista de arbitri care vor rămâne pentru meciurile finale, iar

După ce FIFA a anunțat brigada care va arbitra meciul dintre Franța și Spania, la puțin timp a postat și toți arbitrii păstrați la turneul final pentru ultimele meciuri, anume semifinala Anglia – Argentina, finala mică și marea finală a Campionatului Mondial. Din păcate, Istvan Kovacs nu se află pe această listă, iar din informaţiile FANATIK s-a întors deja în România, cu doar două meciuri arbitrare la acest turneu final, ambele în faza grupelor.

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Conform listei publicate de FIFA, din UEFA au rămas în cursă: Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia), Espen Eskas (Norvegia). Pe lângă arbitrii europeni, au mai fost păstrați în SUA Alireza Faghani și Adham Makhadma (AFC), Jalal Jayed (CAF), Ivan Barton și Ismail Elfath (CONCACAF), Jesus Valenzuela și Wilton Sampaio (CONMEBOL)

Este oficial! Istvan Kovacs nu a fost delegat nici la prima semifinală a Campionatului Mondial

La această ediție de Campionat Mondial, Istvan Kovacs a fost delegat doar pentru două meciuri, ambele din faza grupelor. El a oficiat Japonia – Tunisia și Argentina – Iordania, însă în fazele eliminatorii nu a mai arbitrat niciun meci.

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Din păcate, FIFA a anunțat că el nu va fi în prim-plan nici în prima semifinală, iar Ivan Barton (35 de ani), din Honduras, va arbitra Franța – Spania. Asistenții vor fi David Moran (Honduras) și Antonio Pupiro (Argentina), iar al patrulea oficial va fi suedezul Glenn Nyberg. Arbitrul de rezervă delegat este suedezul Mahbod Beigi.

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The match officials for match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom)

Cine este favorit la arbitrarea marii finale de la CM 2026

Mark Clattenburg, arbitrul care a oficiat Portugalia – Franța 1-0 din finala Campionatului European din 2016, a dezvăluit că sursele sale îi spun că favorit la finala de la CM 2026 este un arbitru italian, mai ales că Gianni Infantino este de origine italiană, iar șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Collina, este tot italian.

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„Aud din nou zvonuri că ar putea fi un arbitru italian. Infantino (n.r. – născut în Elveția, din părinți italieni) este italian, Collina este italian. Cea mai mare parte a puterii în arbitraj și în lumea fotbalului, la nivel extins, este deținută de italieni. FIFA trebuie să mulțumească pe toată lumea, toate cele șase confederații.

Dacă ne uităm în urmă, în 2010 arbitrul a fost englez, în 2014 italian, în 2018 argentinian, iar în 2022 polonez. Dacă alegem din nou un italian, înseamnă că spunem că nu există alți arbitri în afară de cei italieni? Dacă anul acesta un arbitru italian primește din nou această șansă, ținând cont de tot ce s-a întâmplat la FIFA în timpul acestui turneu, ar fi un mare șoc pentru mine. Ar supăra multă lume dacă am avea din nou un arbitru italian”, a declarat Mark Clattenburg, cel care a arbitrat finala EURO 2016.

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Singurul arbitru italian de la CM 2026 este Maurizio Mariani, în vârstă de 44 de ani. Până în acest punct, el a condus de la centru trei partide: Arabia Saudită – Uruguay 1-1 și Columbia – RD Congo 1-0 în faza grupelor, dar și Brazilia – Japonia 2-1, în faza șaisprezecimilor de finală.

2.32 este cota SUPERBET pentru „1 solist” în meciul Franța – Spania