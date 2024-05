Kylian la finalul sezonului. Căpitanul naționalei Franței și-a făcut publică decizia la doar câteva zile după ce .

Oficial! Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea de la PSG: „Nu voi prelungi”

Kylian Mbappe mai are contract cu PSG până la finalul sezonului. După o întreagă telenovelă, în care s-a speculat că atacantul francez va pleca de pe Parc des Princes, Mbappe a decis să facă lumină.

Atacantul în vârstă de 25 de ani și-a luat adio de la fanii lui PSG prin intermediul unui videoclip postat pe X (fostul Twitter). Mbappe a anunțat că nu va prelungi înțelegerea cu echipa antrenată de Luis Enrique.

„Vă salut pe toți, sunt Kylian. Am vrut să vorbesc cu voi. Întotdeauna am spus că voi vorbi cu voi când va fi momentul potrivit și am vrut să vă anunț pe toți că acesta este ultimul meu an la Paris Saint-Germain. Nu voi prelungi și îmi voi încheia aventura aici în câteva săptămâni”, a spus Kylian Mbappe.

MERCI. 🔴🔵 — Kylian Mbappé (@KMbappe)

Kylian Mbappe și-a luat adio de la suporterii lui PSG: „Ultimul meci pe Parc des Princes”

PSG o înfruntă pe Toulouse duminică, 12 mai, ora 22:00, în etapa a 33-a din Ligue 1. Va fi ultimul meci al lui Kylian Mbappe pe Parc des Princes. Campioana Franței va încheia sezonul în Ligue 1, în deplasare, cu Nice și Metz. Ulterior, PSG va disputa finala Cupei Franței cu Lyon. Mbappe este golgheter absolut în campionatul francez, cu 26 de goluri.

„Voi juca ultimul meu meci pe Parc des Princes duminică. Vor fi multe emoţii. Au fost mulţi ani în care am avut şansa şi onoarea de a juca la cel mai mare club din Franţa.

Unul dintre cele mai bune cluburi din lume, care mi-a permis să ajung aici, să am prima mea experiență la un club cu multă presiune, să cresc ca jucător”, a mai spus Kylian Mbappe.

„Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pe care i-am avut, antrenorilor”

În continuare, Kylian Mbappe le-a mulțumit colegilor și antrenorilor de la PSG. În tricoul parizienilor, Mbappe a cucerit 7 titluri în Franța, 3 Cupe ale Franței, 2 Cupe ale Ligii Franței, dar și 3 Supercupe ale Franței.

„În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pe care i-am avut, tuturor antrenorilor: Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pocehttino, Christophe Galtier și Luis Enrique. Directorilor sportivi, Leonardo și Luis Campos, care mereu au fost alături de mine.

Este dificil, niciodată nu am crezut că va fi atât de dificil să anunţ asta şi să îmi părăsesc echipa… Franţa, Ligue 1, dar cred că aveam nevoie de asta, o nouă provocare după 7 ani.

Sper că vom încheia acest sezon cu un trofeu. Vom trăi momente frumoase în timpul rămas şi să fiţi siguri că veţi rămâne mereu în inima mea. Aici este Paris! La revedere”, a mărturisit Kylian Mbappe.

30 iunie 2024 este data la care contractul lui Kylian Mbappe cu PSG ajunge la final

180 de milioane de euro este cota de piață a lui Mbappe, potrivit Transfermarkt.com.