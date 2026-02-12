Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”

ADVERTISEMENT

Dorit de Dinamo în SuperLiga, dar și de alte echipe din Europa, Lisav Eissat a luat o decizie în privința viitorul său. Jucătorul care a ales să evolueze pentru naționala României a semnat contratul.

Cu cine a semnat Lisav Eissat

Fundașul în vârstă de 21 de ani a ajuns la un acord cu Maccabi Haifa și va continua la formația israeliană. Lisav Eissat, al cărui contract expira la finalul sezonului, a semnat prelungirea înțelegerii până în vara lui 2029.

”Nu aș putea fi mai fericit să semnez într-un loc care este casa mea și cu o echipă pe care o susțin. Când am venit la club la vârsta de 5 ani, visam să ajung la echipa de seniori și mi-am îndeplinit acest vis. Acum vreau să-mi ajut echipa să-și atingă obiectivele și să fac publicul fericit”, a declarat Eissat, conform publicației .

”Lisav, care a crescut a clubul nostru, s-a integrat în echipa de seniori într-un mod excepțional, atât social, cât și profesional. Îl vedem ca pe un jucător și o figură importantă. Ca parte a construirii lotului pentru anii următori, suntem încântați să-i prelungim contractul”, a spus și fostul internațional Lior Rafaelov, șeful scouterilor de la Maccabi Haifa.

Lisav Eissat a devenit jucător de bază

După ce în sezonul precedent a fost împrumutat la Hapoel Hadera, Lisav Eissat a revenit în vară la Maccabi Haifa și a devenit o piesă importantă în angrenajul echipei aflate pe locul 5 în întrecerea din Israel.

Fundașul central a evoluat în 15 partide de campionat și a reușit două pase decisive. El mai are în acest sezon 4 apariții în preliminariile Conference League și 2 în Cupa Israelului, acolo unde Maccabi Haifa este calificată în faza semifinalelor.

A fost dorit de Dinamo

După ce și-a făcut , Lisav Eissat a devenit o țintă interesantă pentru cluburile din țara noastră. În perioada de mercato din iarnă, Dinamo a încercat să-l transfere pe fundașul central.

Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că , însă a explicat că negocierile cu Maccabi Haifa sunt anevoioase.

”Eissat este un jucător cu reale calități. Evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo. Nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează. Am văzut niște declarații, dar nu știu dacă-s reale sau nu (n.r. – Că s-ar lupta cu FCSB pentru transferul jucătorului)”, a explicat Nicolescu.

În urmă cu o lună, Florin Manea, care a devenit agentul lui Lisav Eissat, a mărturisit că . ”L-am semnat și s-ar putea să îl mut. Nu e vorba de România. E tot un transfer în străinătate. S-ar putea să îl mutăm de la Maccabi la o fostă campioană. La un campionat intermediar, mai puternic decât al nostru. În Polonia. Nu e Legia”, a precizat Manea.

Dinamo l-a testat pe fratele lui Lisav Eissat

Pe lângă Lisav Eissat, Dinamo și-a arătat interesul și pentru fratele mai mic al acestuia, Liam. Atacant de bandă, acesta a fost și s-a pregătit alături de ”câini”, așa cum au transmis reporterii FANATIK prezenți în Antalya.

În cele din urmă Dinamo a decis să nu-l păstreze pe tânărul jucător de 18 ani, iar Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA că la momentul actual acesta nu ar fi avut loc să joace.

”Până la urmă nu l-am semnat pe Liam, pe Eissat, pentru că ar fi avut foarte puține șanse să joace anul ăsta aici, avem 7 wingeri, el fiind poziționat winger special. Și am luat decizia ca până în vară să rămână la Maccabi, să fie monitorizat, să încerce să joace mai mult acolo.

Vom relua discuția în vară, să vedem cum îl putem aduce. E mai bine și pentru el, decât să joace la echipa noastră a doua, la Liga 3. E mai important să încerce să aibă minute într-o categorie mai bună, mai bine plasată”, a declarat Nicolescu.