Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv

FCSB are în față barajele pentru Conference League, dar nu se va putea baza pe atacantul Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Mihai Stoica în direct despre vârful „roș-albaștrilor”.
Mihai Dragomir
12.05.2026 | 14:58
FCSB va juca primul baraj de Conference League contra celor de la FC Botoșani, iar dacă va trece de formația moldavă, are șanse mari să întâlnească în finală Dinamo. Mihai Stoica a transmis în direct la MM la FANATIK că „roș-albaștri” nu se vor putea baza în niciunul dintre aceste meciuri pe atacantul Daniel Bîrligea. Vezi ce a spus oficialul campioanei en-titre despre vârful echipei.

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB pentru barajele de Conference League

Daniel Bîrligea (25 de ani) a acuzat probleme musculare în zona coapsei cu ocazia ultimei acțiuni de la echipa națională, cea din luna martie. El a fost titular în meciurile de la Istanbul cu Turcia și, ulterior, de la Bratislava cu Slovacia, însă a devenit indisponibil apoi. FANATIK a anunțat încă de pe 6 aprilie că atacantul va fi OUT pentru tot restul sezonului. Fotbalistul a fost supus ulterior unei intervenții de o oră și 40 de minute pentru a rezolva o problemă de respirație cu care se confrunta de mai bine de 10 ani. Acum, în apropierea barajelor pentru Conference League, Mihai Stoica a anunțat că vârful român nu va putea fi recuperat și că nu va fi astfel apt pentru confruntările de maximă importanță pentru echipa lui.

„(n.r. – despre barajele de Conference League) Nu mă gândesc cu cine jucăm și nu mă interesează absolut nimic. Iar la fotbal am învățat în atâția ani un singur lucru, că niciodată nu știi, mai ales la când vorbim de tragerea la sorți. Toată lumea spune ce noroc a avut la tragerea la sorți… Situația lui Bîrligea nu mai e necunoscută. Bîrligea nu va fi deloc la dubla pe care o sperăm noi. Nu va juca. Bîrligea nu poate fi, sub nicio formă, recuperat până pe 29 mai. Va lipsi!”, a spus Mihai Stoica.

Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea din vară. Anunțul lui Mihai Stoica

Sezonul se apropie de final, urmând ca fotbaliștii să aibă o scurtă vacanță și să înceapă apoi cantonamentele de vară. Mihai Stoica a spus că Daniel Bîrligea va benefica de un regim special înainte de a lucra împreună cu echipa în stagiul de pregătire din Olanda. MM a mai spus și că tânărul Alexandru Stoian poate fi cel care îi va lua locul în atac lui Bîrligea pentru jocurile din baraje.

„Bîrligea va avea un program special și de vacanță, va veni mai devreme cu o săptămână să se antreneze ca măcar să facă cu echipa cantonamentul de vară din Olanda. Deci e clar, Bîrligea nu va fi la baraje. Este o veste proastă, dar poate fi șansa altcuiva. Cum trebuie să jucăm cu fotbalist sub vârstă, probabil că va fi Stoian”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

  • 19 contribuții în 37 de jocuri are în total Daniel Bîrligea în acest sezon pentru FCSB
  • 30 de goluri a înscris atacantul în total de când îmbracă tricoul FCSB-ului

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
