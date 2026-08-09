Oficial! Marco Dulca a fost prezentat la noua echipă! Va împărți vestiarul cu un alt fotbalist român

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Marco Dulca, mijlocașul în vârstă de 27 de ani care a trecut pe la Petrolul și , a fost prezentat oficial la Kayserispor, echipă care la finele stagiunii precedente a retrogradat în eșalonul secund al fotbalului turc. Acolo, Dulca va fi coleg cu alt fotbalist român, și anume Denis Radu (23).

Marco Dulca a fost prezentat oficial la Kayserispor! Va fi coleg cu Denis Radu

Clubul Kayserispor a anunțat transferul lui Dulca prin intermediului unei postări pe rețelele de socializare. „Bine ai venit în familia noastră, Marco Dulca”, au scris turcii pe contul oficial de X al clubului. Totuși, acesta nu va fi singurul român care va îmbrăca tricoul grupării de pe Kadir Has Stadium în noua stagiune. Denis Radu, omul cu care Dulca a împărțit vestiarul la Ploiești, îi va fi alături și la Kayserispor. Și pentru el, turcii au avut mesaj similar.

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🟡🔴 Ailemize Hoş Geldin Marco Dulca💪 | — Metro Holding Kayserispor (@KayserisporFK)

🟡🔴 Ailemize Hoş Geldin Denis Razvan Radu 💪 | — Metro Holding Kayserispor (@KayserisporFK)

Marco Dulca, fiul fostului internațional Cristi Dulca, a fost crescut de Universitatea Cluj, iar în 2015 a plecat la Swansea City. În cadrul clubului britanic, acesta a evoluat la echipele U18 și U23, iar în 2019 a revenit în România, semnând cu Viitorul Constanța. Ulterior, acesta s-a transferat la Chindia Târgoviște, iar după aceea la FCSB, părăsind mai apoi din nou România pentru o aventură în Slovenia, la Celje, unde a evoluat timp de două sezoane. Ultima experiență a fost la Petrolul, unde în stagiunea precedentă a bifat două goluri și două pase decisive în cele 23 de apariții în Superliga.

De cealaltă parte, Denis Radu a făcut academia la Poli Timișoara, după care a făcut pasul la Petrolul, în 2023. Ulterior, acesta a fost împrumutat în Turcia, la Eyupsor, iar în cele 15 meciuri disputate pentru respectiva echipă, acesta a reușit să ofere două „assist”-uri, contribuind la salvarea de la retrogradare a echipei. Chiar și așa, clauza de cumpărare definitivă nu a fost activată, iar Radu a ajuns în cele din urmă la Kayserispor, unde se va reuni cu vechiul său coleg Dulca.

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Marco Dulca și Denis Radu vor lupta împreună pentru promovarea lui Kayserispor

În stagiunea 2025/2026, fosta echipa a lui și Marius Șumudică a terminat pe locul 17 în SuperLig, penultima poziție din clasament, drept pentru care a retrogradat în eșalonul secund. Obiectivul clubului turc pentru noul sezon este unul clar, și anume promovarea. Meciul de debut din noua campanie va avea loc pe 9 august, pe terenul celor de la Vanspor FK.

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În afară de Petrescu și Șumudică însă, clubul Kayserispor a reprezentat în trecut casa mai multor români. De-a lungul anilor, în cadrul clubului de pe Kadir Has Stadium au mai activat Silviu Lung Jr., Denis Alibec și Cristi Săpunaru. De asemenea, Marco Dulca și Denis Radu vor fi colegi în noua stagiune și cu kosovarul Florent Hassani, fostul jucător al Rapidului.