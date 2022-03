Un oficial de la Moscova șochează: ”Viața revine la normal în teritoriile din Ucraina eliberate de naționaliști”

La exact o lună de când Vladimir Putin a dat ordin ca armata rusă să invadeze Ucraina, un oficial de la Kremlin are o reacție de-a dreptul șocantă.

Într-o conferință de presă susținută joi, Maria Zakharova, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, a susținut că ”operațiunea militară specială” a țării sale în se desfășoară conform planului.

După această ”veste bună” pentru superiorii săi de la Moscova, Zakharova a făcut o declarație halucinantă în legătură cu situația umanitară din statul invadat.

Deși milioane de ucraineni au fugit din țară, iar alte câteva și frig, purtătoarea de cuvânt a lui Serghei Lavrov a spus că ”viața revine la normal” în unele zone din Ucraina.

”Viața revine la normal în teritoriile deja eliberate de naționaliști”, a afirmat Zakharova, conform unui mesaj postat pe Twitter de Guvernul de la Moscova.

💬 : Exactly one month since the start of the special military operation in ; it is going according to plan, and all the stated goals will be achieved.

☝️ Life is returning to normal in the territories already liberated from nationalists.

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia)