Oficial! Plecare de la FCSB după umilința din Conference League! Ar putea debuta contra lui Ronaldo

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Lixandru a plecat de la FCSB în Arabia Saudită

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FCSB a anunțat în mod oficial în cursul zilei de duminică despărțirea de Mihai Lixandru (25 de ani). Mijlocașul defensiv pleacă în Arabia Saudită, la Al Fateh. Despre această plecare se vorbea deja de ceva timp în spațiul public. Inițial, patronul Gigi Becali a anunțat că exista interes pentru fotbalistul său din MLS.

Mihai Lixandru a plecat de la FCSB în Arabia Saudită

Ulterior însă, mutarea nu s-a concretizat, iar la scurt timp au apărut informații referitoare la o ofertă din zona Golfului Persic. Acum, această chestiune s-a confirmat, iar Lixandru a ajuns la un acord cu gruparea din Arabia Saudită.

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Acolo, ar putea să debuteze chiar contra lui , cu ocazia meciului dintre cele două echipe programat pe data de 15 august, cu începere de la ora 21:00, în prima etapă a campionatului din Arabia Saudită.

„FCSB anunță transferul lui Mihai Lixandru la Al Fateh Saudi Club. Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produs al Academiei FCSB, a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României în tricoul roș-albastru. Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, au informat cei de la FCSB prin intermediul rețelelor de socializare.

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