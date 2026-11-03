Oficial: Robert Niță, șef la Rapid! Fostul fotbalist decide transferurile si bugetul giuleștenilor alături de Şucu şi Angelescu

Robert Niță a fost cooptat în mod oficial la Rapid. Din informațiile FANATIK, Dan Șucu a luat decizia după ședința care a avut loc marți, 3 noiembrie, în cadrul clubului giuleștean. FANATIK a aflat că Robert Niță va fi membru al Consiliului de Administrație de la Rapid și va avea obiective mărețe de stabilit.
Dan Șucu a făcut o mișcare de ultimă oră în ceea ce privește viitorul Rapidului. Din informațiile FANATIK, Robert Niță a semnat cu clubul antrenat de Daniel Pancu și va ocupa un post în cadrul Consiliului de Administrație din care mai fac parte atât Dan Șucu, cât și Victor Angelescu.
Decizia a fost luat în ședința pe care Dan Șucu, acționar majoritar la Rapid și Genoa, a efectuat-o în Giulești. Astfel, Robert Niță se va ocupa, pe termen mediu și lung, de bugetul de achiziții al echipei Rapid, dar și de obiectivele sportive. Robert Niță a acceptat oferta familiei Șucu și, din informațiile FANATIK, va avea puteri foarte mari în cadrul clubului.
Deși și-a început cariera de fotbalist la Steaua, Robert Niță este un mare susținător al Rapidului, fiind prezent la toate meciurile giuleștenilor în loja familiei Șucu. Campion în România cu Rapid, în sezonul 2002/2003, fostul atacant Robert Niță a marcat 16 goluri în 47 de meciuri în tricoul alb-vișiniu.
Nu de puține ori au fost momentele în care Robert Niță a fost o voce importantă a Rapidului în spațiul public. Recent, fostul atacant a purtat o dispută cu Cristian Săpunaru, fostul fundaș central de legendă din Giulești. Robert Niță a comentat inclusiv pe marginea tensiunilor Daniel Pancu – familia Șucu.