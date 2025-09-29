Oficial! S-a introdus cartonașul verde la fotbal! Inovația care l-a facut pe Gigi Becali să spună: „Să vină banii!”

Cartonașul verde în fotbal a fost disecat la FANATIK SUPERLIGA. Gigi Becali, Mihai Stoichiță, Vivi Răchită și Florin Gardoș și-au expus părerea despre inovația pregătită de FIFA.

Ce înseamnă cartonașul verde în fotbal

Fotbalul se pregătește de o inovație: cartonașul verde. De data aceasta, opțiunea va fi exclusiv pentru antrenorii. Mai exact, în timpul meciului, dacă se vor simți nedreptățiți, aceștia vor avea la dispoziție două ocazii de a-și folosi cartonașul verde pentru a solicita revederea unei faze la VAR.

Ulterior, „centralul” se va deplasa la monitor pentru a privi mai bine faza reclamată de antrenor.

Unde s-a folosit cartonașul verde prima dată

Primul cartonaș verde s-a folosit în victoria Marocului împotriva Spaniei, la Campionatul Mondial U20. În minutul 78, Mohamed Ouahbi, selecționerul Marocului i-a solicitat arbitrului să revadă faza care le-a oferit ibericilor o lovitură de pedeapsă.

„Centralul” a revăzut momentul și a decis că fotbalistul Spaniei a simulat. Așa că a anulat penalty-ul dictat și i-a arătat jucătorului cartonașul galben pentru încercarea de a obține un avantaj.

„Știam că nu a fost penalty. Am fost destul de aproape de fază și mi-am dat seama. Chiar dacă n-ar fi fost penalty, tot mi-aș fi folosit cartonașul verde pentru că acum am această posibilitate”, a declarat Mohamed Ouahbi, potrivit publicației .

Reacția lui Gigi Becali când a auzit de cartonașul verde

La auzirea acestei vești, de noua inovație . Cartonașul verde este văzut de patronul de la FCSB ca pe un element ce poate spori spectaculozitatea. Iar asta, în viziunea acestuia, va duce la încasări mai mari.

„Da, e ca la tenis. El zice tot la fel (n.r. arbitrul). E bună că e senzație. Orice e senzație creează bani. E bine. Uite, am luat 5.650.000 de euro calificarea. A intrat bănuțul. Am mai luat și 1.200.000 de euro pe pachete. O să mai luăm și vreo 500.000 de euro pe bilete cu Young Boys”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Meciurile din SuperLiga în care se putea folosi cartonașul verde: „Neagoe putea acorda cartonașul verde la faza hențului lui Papp din Petrolul – Rapid 0-1”

Subiectul cartonașul verde a fost abordat și la FANATIK SUPERLIGA. Mihai Stoichiță este de părere că această măsură este benefică pentru arbitrii din campionatul României, pentru că le oferă șansa să comunice cu antrenorii pe baza deciziilor luate.

De altfel, lui Vivi Răchită i-a venit un exemplu clar pentru folosirea cartonașului verde, din meciul Petrolul – Rapid, 0-1, când Eugen Neagoe a contestat vehement hențul dictat împotriva „lupilor galbeni”.

„Vivi Răchită: Sunt multe discuții la sfârșitul meciului. L-am văzut pe Neagoe la sfârșitul meciului cu Rapid. Spunea că nu e henț. Uite, putea să folosească acest cartonaș verde, îl chema pe arbitru la VAR și se uită să vadă dacă este henț sau nu.

Mihai Stoichiță: Îl chem eu ca antrenor?

Vivi Răchită: Da, ai voie. Uite, Rădoi putea să folosească acest cartonaș verde la acea fază. Să vadă că Armstrong l-a faultat prima dată pe Bancu. Va fi la orice infracțiune pe care o consideri tu ca antrenor.

Florin Gardoș: Dacă el o vede la VAR, îl mai cheamă o dată?

Vivi Răchită: Da, de ce nu? Păi îi spui că l-a lovit prima dată Armstrong pe Bancu. Acum antrenorii au acea tabletă și se uită

Florin Gardoș: Acum trebuie să aibă toți tabletă. Scopul, mă gândesc, este să evite fazele de la Petrolul.

Mihai Stoichiță: Este o decizie interesantă. Parcă vrea să îndulcească un pic contestarea faptului că arbitrul cu vorbește cu antrenorii. Ei par niște personaje care nu acceptă acest dialog. Acum, de două ori pe meci, este obligat de regulament să îți comunice, să vadă fază. Le mai știrbește din aura aceea de Dumnezeu al jocului.

Florin Gardoș: Odată cu venirea VAR-ul mulți spun că fotbalul era mai frumos înainte. Cu toate că, uite, sunt hențuri ca aseară la FCSB, de zici că dacă nu era VAR-ul se strica jocul. Mi se pare că nu prea se vorbește de beneficiile VAR-ului. Nu sunt scoase în evidență”, a fost dialogul dintre cei trei, în direct la FANATIK SUPERLIGA.