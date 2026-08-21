Oficial: U Craiova a cerut amânarea meciului cu FC Voluntari! Exclusiv

Universitatea Craiova a făcut 1-1 pe teren proriu în prima manșă a dublei cu Ararat din play-off-ul Europa League și păstrează șanse intacte de calificare la returul care va avea loc săptămâna viitoare. Pentru a se pregăti cât mai bine, oltenii au făcut o cerere la LPF de a amâna meciul din campionat cu FC Voluntari, care ar trebui să se dispute duminică, 23 august, de la ora 18:30.
Meciul U Craiova – FC Voluntari, programat duminică pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie, are toate șansele să fie amânat. Oltenii au cerut reprogramarea partidei pentru a pregăti cât mai bine returul din Armenia cu Ararat, iar solicitarea are toate șansele să fie aprobată. Precedentul există deja, LPF luând aceeași decizie și ân cazul celor de la CFR Cluj, care și-au reprogramat jocul cu rivala U Cluj înaintea dublei cu Tromso. Singurul condiție care ar mai trebui îndeplinită este ca și cei de la FC Voluntari să fie de acord cu acest lucru.
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