Oficial: U Craiova a cerut amânarea meciului cu FC Voluntari! Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII U Craiova a cerut LPF amânarea partidei cu FC Voluntari, din etapa 6 a SuperLigii

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și păstrează șanse intacte de calificare la returul care va avea loc săptămâna viitoare. Pentru a se pregăti cât mai bine, oltenii au făcut o cerere la LPF de a amâna meciul din campionat cu FC Voluntari, care ar trebui să se dispute duminică, 23 august, de la ora 18:30.

U Craiova a cerut LPF amânarea partidei cu FC Voluntari, din etapa 6 a SuperLigii

Meciul U Craiova – FC Voluntari, programat duminică pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie, are toate șansele să fie amânat. Oltenii au cerut reprogramarea partidei pentru iar solicitarea are toate șansele să fie aprobată. Precedentul există deja, LPF luând aceeași decizie și ân cazul celor de la CFR Cluj, care și-au reprogramat jocul cu rivala U Cluj înaintea dublei cu Tromso. Singurul condiție care ar mai trebui îndeplinită este ca și cei de la FC Voluntari să fie de acord cu acest lucru.

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