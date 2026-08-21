Sport

Oficial: U Craiova a cerut amânarea meciului cu FC Voluntari! Exclusiv

Pentru a pregăti cât mai bine partida retur cu Ararat din play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova a făcut cerere oficială la LPF să amâne partida de campionat cu FC Voluntrai, programată duminică.
Flaviu Popa
21.08.2026 | 12:50
Oficial U Craiova a cerut amanarea meciului cu FC Voluntari Exclusiv
breaking news
U Craiova face tot ce e necesar pentru a se califica în grupa de Europa League. foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a făcut 1-1 pe teren proriu în prima manșă a dublei cu Ararat din play-off-ul Europa League și păstrează șanse intacte de calificare la returul care va avea loc săptămâna viitoare. Pentru a se pregăti cât mai bine, oltenii au făcut o cerere la LPF de a amâna meciul din campionat cu FC Voluntari, care ar trebui să se dispute duminică, 23 august, de la ora 18:30.

U Craiova a cerut LPF amânarea partidei cu FC Voluntari, din etapa 6 a SuperLigii

Meciul U Craiova – FC Voluntari, programat duminică pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie, are toate șansele să fie amânat. Oltenii au cerut reprogramarea partidei pentru a pregăti cât mai bine returul din Armenia cu Ararat, iar solicitarea are toate șansele să fie aprobată. Precedentul există deja, LPF luând aceeași decizie și ân cazul celor de la CFR Cluj, care și-au reprogramat jocul cu rivala U Cluj înaintea dublei cu Tromso. Singurul condiție care ar mai trebui îndeplinită este ca și cei de la FC Voluntari să fie de acord cu acest lucru.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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