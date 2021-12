Oficialii Academicii Clinceni au dezvăluit „secretul” victoriei cu Dinamo: „Azi au avut primă substanțială!”

Unicul gol al partidei a fost semnat de Patriche Nichita, în minutul 33. În urma acestui meci, Academica Clinceni rămâne pe ultimul loc din Casa Pariurilor Liga 1, cu șapte puncte obținute după 18 meciuri jucate, iar Dinamo se situează pe penultimul loc, cu nouă puncte.

Oficialii Academicii Clinceni au dezvăluit „secretul” victoriei cu Dinamo

susține că fotbaliștii echipei ilfovene au jucat din plăcere în meciul cu Dinamo. Însă, în același timp, a dezvăluit că, înaintea partidei de vineri, jucătorilor le-a fost promisă o primă substanțială.

„I-am motivat înainte de meci, i-am lăsat să joace ce vor ei și au făcut-o de plăcere. Le-am zis că fotbalul e un joc, nu se întâmplă nimic dacă pierdem. Noi am făcut ce ne-am propus azi, cu armele noastre.

Prietenul meu investitor m-a chemat, am venit să-i ajut cu ce pot eu. Deocamdată, problemele financiare s-au rezolvat, azi au avut o primă substanțială.

Nu pot schimba tot într-o zi sau două. Eu sunt fericit că au înțeles repede ce trebuie să joace.

Suntem în discuții cu mai mulți antrenori. Orice antrenor ar fi venit azi sau ieri, nu putea schimba nimic”, a declarat Sabin Ilie, la finalul partidei cu Dinamo.

John Ene: „Ați văzut ce simplu este fotbalul?”

„Am ținut un discurs motivațional înaintea meciului, mai mult decât să le dau indicații. Am avut multă șansă, dar șansa a ținut cu noi, cei care n-am mai avut șansă în ultima vreme.

A fost ceva inedit pentru mine, jucătorii s-au bucurat pentru mine în vestiar. Am luat o presiune de pe umerii jucătorilor. Ați văzut ce simplu este fotbalul? O fază fixă, cap, gol și la revedere!

Le-am zis jucătorilor că plecăm de la zero, a fost un moment zero. Dacă am fi pierdut, ajungeam într-o situație critică.

Probabil vor mai urma și alte victorii, să vedem ce se va întâmpla în iarnă. Sperăm să se declanșeze ceva cu noul acționariat, a intrat deja o primă”, a spus antrenorul John Ene.

În următoarea partidă de campionat, Academica Clinceni o va întâlni, în deplasare, pe FC U Craiova. Meciul este programat vineri, 10 decembrie, la ora 17:30.