Oficialii celor de la CFR Cluj, nemulţumiţi că meciul cu Oţelul nu s-a amânat: „Să se stabilească ce înseamnă situaţie specială!”

CFR Cluj are un mare motiv de nemulțumire înaintea deplasării de la Galați. Ardelenii și-ar fi dorit ca meciul cu Oțelul să fie amânat. Duelul împotriva moldovenilor are loc în mijlocul „dublei” cu Hacken din play-off-ul Conference League.

Conducerea lui CFR Cluj, dezamăgită că meciul cu Oțelul n-a fost amânat

CFR Cluj e ca și eliminată din cupele europene. . Cu toate acestea, șefii formației din Gruia și-ar fi dorit ca meciul de la Galați să fie amânat.

„(n.r. – Cu Neluțu Varga ai mai vorbit?) Am discutat și ieri. Eu știu cât poți să te liniștești? Mi-e greu mie să sesizez dacă un interlocutor e mai liniștit decât mine, pentru că eu nu mi-am revenit.

(n.r. – Cu cei de la Oțelul ați vorbit despre amânare?) Ei își urmăresc interesul. Ar fi o lipsă de decență din partea noastră să fim supărați pe cei de la Oțelul. Ei fac tot ce depinde de ei pentru a câștiga partida. Și noi venim după câteva zile de când am evoluat pe teren sintetic, în Europa, am avut și acele probleme din deplasare. Avem jucătorii accidentați. Keita și Sheriff clar nu vor putea evolua pentru că au probleme medicale.

S-a schimbat antrenorul. E normal ca ei să încerce să profite pentru că noi, în România, ne-am obișnuit să câștigăm nu neapărat prin plusuri de valoare, ci prin minusurile pe care le are adversarul. Ne bazăm nu pe forța echipei, ci pe slăbiciunile adversarului.

Nu ar fi corect să fim supărați pe ei. Sunt curios, avem nevoie de niște explicații, ce înseamnă acele situații excepționale care sunt prevăzute în regulament. Pentru că nu s-a dezvoltat această expresie. Să înțelegem ce înseamnă o situație excepțională”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Trebuie să stabilim clar ce înseamnă situație excepțională”

„Luați în considerare că se termina 5-3 și aveam șanse de calificare. Ori dacă în play-off, după ce o echipă joacă pe sintetic, cu probleme de deplasare, cu accidentările care există, dacă aceasta nu e o situație excepțională… În condițiile în care fiecare echipă luptă să aducă puncte pentru fotbalul românesc.

Puncte de care se poate folosi anul viitor Oțelul, Dinamo sau altă echipă. Atunci, chiar sunt curios ce înseamnă situație excepțională.

Să ne spună măcar ‘Situație excepțională e când s-a contractat un virus și jumătate de echipă este la spital’. Trebuie să stabilim clar ce înseamnă situație excepțională. În acest sens, lansez rugămintea să se stabilească cu exactitate să nu mai apără neclarități, frustrări sau speranțe legate de explicarea clară a situațiilor excepționale, invocate de regulament, când o echipă vrea să amâne un meci”, a adăugat președintele vicecampioanei României.