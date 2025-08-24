Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Oficialii celor de la CFR Cluj, nemulţumiţi că meciul cu Oţelul nu s-a amânat: „Să se stabilească ce înseamnă situaţie specială!”

Conducerea lui CFR Cluj a luat foc. Șefii ardelenilor sunt nemulțumiți de faptul că meciul din etapa a 7-a, cu Oțelul, n-a fost amânat
Cristian Măciucă
24.08.2025 | 13:48
Oficialii celor de la CFR Cluj nemultumiti ca meciul cu Otelul nu sa amanat Sa se stabileasca ce inseamna situatie speciala
EXCLUSIV FANATIK
Oficialii celor de la CFR Cluj, nemulţumiţi că meciul cu Oţelul nu s-a amânat: „Să se stabilească ce înseamnă situaţie specială!”. FOTO: sportpictures.eu

CFR Cluj are un mare motiv de nemulțumire înaintea deplasării de la Galați. Ardelenii și-ar fi dorit ca meciul cu Oțelul să fie amânat. Duelul împotriva moldovenilor are loc în mijlocul „dublei” cu Hacken din play-off-ul Conference League.

ADVERTISEMENT

Conducerea lui CFR Cluj, dezamăgită că meciul cu Oțelul n-a fost amânat

CFR Cluj e ca și eliminată din cupele europene. Vicecampioana României a pierdut șocant prima manșă a „dublei” cu Hacken, scor 2-7. Cu toate acestea, șefii formației din Gruia și-ar fi dorit ca meciul de la Galați să fie amânat. Oțelul – CFR Cluj, din etapa a 7-a este programat duminică, 24 august, de la ora 16:15.

(n.r. – Cu Neluțu Varga ai mai vorbit?) Am discutat și ieri. Eu știu cât poți să te liniștești? Mi-e greu mie să sesizez dacă un interlocutor e mai liniștit decât mine, pentru că eu nu mi-am revenit. 

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cu cei de la Oțelul ați vorbit despre amânare?) Ei își urmăresc interesul. Ar fi o lipsă de decență din partea noastră să fim supărați pe cei de la Oțelul. Ei fac tot ce depinde de ei pentru a câștiga partida. Și noi venim după câteva zile de când am evoluat pe teren sintetic, în Europa, am avut și acele probleme din deplasare. Avem jucătorii accidentați. Keita și Sheriff clar nu vor putea evolua pentru că au probleme medicale.

S-a schimbat antrenorul. E normal ca ei să încerce să profite pentru că noi, în România, ne-am obișnuit să câștigăm nu neapărat prin plusuri de valoare, ci prin minusurile pe care le are adversarul. Ne bazăm nu pe forța echipei, ci pe slăbiciunile adversarului.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Nu ar fi corect să fim supărați pe ei. Sunt curios, avem nevoie de niște explicații, ce înseamnă acele situații excepționale care sunt prevăzute în regulament. Pentru că nu s-a dezvoltat această expresie. Să înțelegem ce înseamnă o situație excepțională”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac

„Trebuie să stabilim clar ce înseamnă situație excepțională”

„Luați în considerare că se termina 5-3 și aveam șanse de calificare. Ori dacă în play-off, după ce o echipă joacă pe sintetic, cu probleme de deplasare, cu accidentările care există, dacă aceasta nu e o situație excepțională… În condițiile în care fiecare echipă luptă să aducă puncte pentru fotbalul românesc.

Puncte de care se poate folosi anul viitor Oțelul, Dinamo sau altă echipă. Atunci, chiar sunt curios ce înseamnă situație excepțională.

ADVERTISEMENT

Să ne spună măcar ‘Situație excepțională e când s-a contractat un virus și jumătate de echipă este la spital’. Trebuie să stabilim clar ce înseamnă situație excepțională. În acest sens, lansez rugămintea să se stabilească cu exactitate să nu mai apără neclarități, frustrări sau speranțe legate de explicarea clară a situațiilor excepționale, invocate de regulament, când o echipă vrea să amâne un meci”, a adăugat președintele vicecampioanei României.

Cristi Balaj DEZVALUIE MARILE PROBLEME ale lui CFR Cluj pentru deplasarea la Galati

Cine stă pe banca CFR-ului la meciul cu Oţelul: “Am încărcat toate documentele”....
Fanatik
Cine stă pe banca CFR-ului la meciul cu Oţelul: “Am încărcat toate documentele”. Revenire cu peripeţii din Suedia
Andrei Nicolescu, despre valul de critici şi primul gol după şapte luni pentru...
Fanatik
Andrei Nicolescu, despre valul de critici şi primul gol după şapte luni pentru Alex Pop: “E greu pentru mentalul unui jucător! Mă bucur că a fost descătuşat”
Incredibil! Un fotbalist de la CFR Cluj a rămas în Suedia: “A fost...
Fanatik
Incredibil! Un fotbalist de la CFR Cluj a rămas în Suedia: “A fost internat la Urgenţe!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!