Oficialii CFR-ului explică de ce Petrila a plecat la Rapid: „A fost inconstant!”

Oficialul clujenilor a spus că Petrila a avut evoluții inconstante și că nu s-a remarcat atunci când trebuia să o facă, recunoscând și faptul că nu a primit uneori șanse din partea lui Dan Petrescu.

Oficialii CFR-ului explică de ce Petrila a plecat la Rapid

Marius Bilașco, directorul sportiv al CFR-ului, a explicat a plecat de la Rapid și a spus că fotbalistul a fost inconstant în evoluțiile din „Gruia”. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate transferul lui .

ADVERTISEMENT

„Petrila e un fotbalist bun, dar a avut inconstanțe la noi. Au fost și momente când poate antrenorul nu i-a dat mai mult credit. Când veneau să-l urmărească, nu avea meciuri reușite.

A fost un moment în vară, când trebuia să ajutăm clubul, să aducem bani la club, motiv pentru care am decis să-l lăsăm să plece”, a spus Marius Bilașco.

ADVERTISEMENT

„Ce putea să joace la Mandorlini în echipă? Fundaș stânga cum joacă Krasniqi? Nu cred că avea ce să facă acolo”, a spus și Basarab Panduru, la TV .

Claudiu Petrila, fericit la Rapid

meciului cu Dinamo, scor 4-0, partidă în care a înscris un gol și a dat o pasă decisivă, fiind bucuros pentru victoria echipei sale și pentru seria bună a Rapidului:

ADVERTISEMENT

„Suntem fericiți, am lucrat bine pentru acest meci. Important e că am marcat patru goluri și că nu am primit gol și că am luat cele trei puncte. Ne-am dat seama că trebuie să ne trezim, ne-am revenit și am legat trei victorii la rând”.

„Dinamo a fost puternică, dar am dat gol repede și i-am deschis mai repede. Atmosfera e bună, se vede și în teren, tragem unul pentru altul și se vede.

Rrahmani e un atacant foarte bun, știe să profite de mingile pe care le are, sperăm să ne ajute în continuare. Important e că i-am avut pe fani în spate”, a mai spus Claudiu Petrila.