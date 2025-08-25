Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Oficialii CFR-ului nu se mai abțin după ultimele două dezastre: „Suntem sado-masochiști!”. Președintele Oțelului le-a cerut scuze după ce le-a dat 4!

Conducerea lui CFR Cluj și-a ieșit din minți după o nouă rușine suferită de vicecampioana României. După Hacken, Oțelul i-a umilit și ea pe ardeleni
Cristian Măciucă
25.08.2025 | 11:18
Oficialii lui CFR Cluj sunt disperați după 1-4 cu Oțelul Galați. Vicecampioana României a încasat 21 de goluri în ultimele 6 meciuri oficiale.

Disperare la CFR Cluj după 1-4 cu Oțelul Galați: „Când faci cadouri 3 goluri nu ai ce să mai spui”

CFR Cluj are un strat catstrofal de sezon. Vicecampioana României este ca și eliminată din cupele europene, după ce a pierdut cu 2-7 prima manșă a „dublei” cu Hacken din Confernece League. A venit apoi o nouă umilință, în campionat, scor 1-4, pe terenul Oțelului. CFR e pe locul 13, cu 5 puncte, la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova.

„Suntem sado-masochiști”, așa a început Cristi Balaj intervenția telefonică de la FANATIK SUPERLIGA. „Când faci 3 cadouri… N-ați văzut primul gol? După aceea greșeală de fundaș, driblăm în fața porții. Când faci cadouri 3 goluri nu ai ce să mai spui.

Și vorbim de jucători care au demonstrat, jucători care au fost doriți de alte echipe, jucători care au făcut meciuri senzaționale. Jucători de națională. Ce să mai vorbesc când apar greșeli personale?

E un consum. E oboseală fizică, oboseală psihică. Sunt multe lucruri care se întâmplă, care îi apasă pe jucători. Sunt oameni și noi. Noi încercăm să îi încurajăm, dar până la un momentdat.

Contează și cealaltă parte. Ca să rezolvi o problemă, sunt implicate mai multe părți. Ca să ajuți pe cineva, trebuie ca și persoana cealaltă să aibă capacitate și puterea de a se ridica”, a transmis președintele ardelenilor.

„Nu putem să fim supărați pe cei de la Oțelul”

Pentru Oțelul, victoria cu CFR Cluj a fost una uriașă. Moldovenii nu îi mai învinseseră pe „feroviari” la Galați din 7 martie 2010.

„Vorbeam cu Babicu’ (n.r. – Cristi Munteanu). Zicea ‘Îmi cer scuze. Era singura șansă ca să vă batem o dată. Nu am câștigat în ultimii 15 ani împotriva CFR-ului la Galați.

Era singura noastră șansă. Să vă prindem obosiți, dărâmați, te rog să mă înțelegi că și noi avem nevoie de puncte’. Nu putem să fim supărați pe cei de la Oțelul”, a adăugat Balaj.

Cristi Balaj NU S-A MAI ABTINUT dupa O NOUA UMILINTA SUFERITA de CFR Cluj | 11 GOLURI IN 2 MECIURI

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
