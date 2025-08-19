Oficialii Craiovei, bucuroşi după remiza din derby-ul Rapid – FCSB 2-2: “Le-am dat jucător să dea goluri!”

În ciuda faptului că FCSB a condus cu scorul de 0-2, derby-ul cu Rapid s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Reușitele giuleștenilor au venit de la Elvir Koljic, fostul atacant al Universității Craiova. Cum a trăit Sorin Cârțu acest meci.

Oficialii Craiovei, bucuroşi după remiza din derby-ul Rapid – FCSB 2-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu s-a arătat bucuros de faptul c . Președintele Universității Craiova a glumit și a transmis că l-au oferit pe Elvir Koljic pentru a marca contra rivalilor la titlu. Cât despre rezultat, oficialul oltenilor a mărturisit că nu este la fel de surprinzător ca cel din prima etapă cu UTA.

Sorin Cârțu a glumit vizavi de : „(n.r. – La Rapid – FCSB cum te-ai uitat?) Păi nu le-am dat un jucător care să dea goluri și să ajute Universitatea Craiova?”.

În aceeași notă, moderatorul Cristi Coste a vorbit despre reușitele lui Koljic: „Am văzut și comentariul prietenului meu, Toni Sorică, după meci. Înainte de meciul Rapid – FCSB, Elvir Koljic avea 45 de goluri pentru Universitatea Craiova, iar după acest duel putem spune că are 47”.

„Nu credeam că Rapidul mai ia un punct! Noi ne-am luat o măsură cu Csikszereda”

Sorin Cârțu a revenit asupra discuției și a transmis că nu mai credea într-un egal: „A spus ceva interesant! Nu credeam că mai ia Rapidul un punct, pentru că au fost dominați de către FCSB. Ei (n.r. – FCSB) au avut posibilitatea să facă 3-0. Nu prea comentez ce fac echipele adverse! O fac doar în cazul în care sunt probleme de arbitraj, dar în rest e treaba lor cum își abordează partidele, depinde de antrenori să își fac analiza jocurilor.

Într-adevăr, a fost un meci bine venit, doar că de 0-2 nu pot să rocambolesc, pentru că la noi a fost a fost rocambolesc de la 3-0 cu UTA. La ei nu pot să spun că e același lucru.

În orice caz, noi ne-am luat oricum o măsură pentru partida de la Ciuc, am zis să nu mai dăm și al 3-lea gol, ca să nu avem probleme. Ca să fiu ironic cu tine, tot 3 ați dat și la Ciuc (n.r. – Silviu Lung și-a dat autogol), dar s-a terminat 2-1”.

