Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Oficialii Craiovei, reacţie dură după ce duelul cu FC Argeş a fost mutat vineri: „Ne deranjează! S-au gândit că avem un lot mai mare şi putem să ne odihnim”

Șefii Universității Craiova au luat foc! Oltenilor nu le convine deloc ziua și ora în care a fost programat duelul cu FC Argeș din runda inaugurală a play-off-ului
Cristian Măciucă
10.03.2026 | 16:10
Oficialii Craiovei reactie dura dupa ce duelul cu FC Arges a fost mutat vineri Ne deranjeaza Sau gandit ca avem un lot mai mare si putem sa ne odihnim
EXCLUSIV FANATIK
Oficialii Craiovei, reacţie dură după ce duelul cu FC Argeş a fost mutat vineri: „Ne deranjează! S-au gândit că avem un lot mai mare şi putem să ne odihnim”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un motiv de nemulțumire înainte de startul play-off-ului. Liderul SuperLigii contestă decizia SuperLigii de a programa meciul cu FC Argeș în ziua de vineri, 13 martie.

Universitatea Craiova, revoltată că meciul cu FC Argeș se joacă vineri

LPF a afișat programul primelor două etape din play-off și play-out. Nici nu a început bine ultima parte a sezonului, că au și început nemulțumirile. Primii revoltați sunt oltenii. Universitatea Craiova – FC Argeș se va juca vineri, 13 martie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

„Sunt mai multe lucruri pe care noi nu le putem controla. Să nu ne consumăm energie cu cuvinte. Poate ei s-au gândit că noi avem un lot cu foarte mulți jucători și noi mai putem să schimbăm jucători. Că toată lumea zice chestia asta. Și așa s-au gândit și ei. Dar nu putem face mai mult. Vineri o să fim pregătiți acolo, cu tot ce putem face. O să ne odihnim cât putem. Avem 43-44 de meciuri sezonul acesta. E foarte mult, dar noi ne dorim să fim la acest nivel în care vom avea pe sezon 50-55 de meciuri. Jucătorii care vor merge la națională vor avea probabil 60 de meciuri la final de sezon, dar asta înseamnă că suntem la un nivel foarte bun. Noi asta ne propunem”, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ultimul meci jucat de Craiova, din ultima etapă a sezonului regulat a avut loc cu doar cinci zile în urmă, remiza din Giulești, cu Rapid, scor 1-1. „Noi am insistat de la bun început cu fiecare detaliu care poate face diferența. Vorbind de recuperare, de refacere, de odihnă, contează foarte mult. Chiar dacă jucăm la opra 15:00 și meciul următor e la ora 20:00 sunt deja cinci ore care fac diferența. Asta contează foarte mult. Și o oră face diferența. Doar cine nu a jucat sau nu a fost pus într-o situație similară nu înțelege chestia asta. Dar noi nu reușim să controlăm chestia asta. Dacă oamenii nu înțeleg, noi trebuie să ne descurcăm”, a adăugat directorul sportiv al oltenilor.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

FCSB – Metaloglobus se joacă sâmbătă

Oltenii sunt nemulțumiți că au fost programați să joace vineri, deși sunt pe primul loc în SuperLiga, iar meciul lor cu FC Argeș este unul de play-off. În schimb, FCSB – Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, va avea loc sâmbătă, 14 martie, de la ora 18:15.

De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează...
Digisport.ro
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
ADVERTISEMENT

„Bineînțeles că ne deranjează. Nu e vorba doar de programarea etapei. Sunt mai multe lucruri care ne deranjează. Dar asta este. E și o motivație în plus pentru noi. Am văzut și eu mai multe chestii de când am venit la Craiova, dar asta este. Mergem înainte. E însă un semnal bun. Poate le e teamă. Toată lumea are o părere despre Craiova. E greu să fie jucătorii lăudați. Bine, dacă e așa, ne unim noi, stăm noi închiși cu grupul nostru și, la final, toată lumea va fi invitată de noi la petrecere”, a conchis fostul portar portughez.

U Craiova, AVANTAJ URIAS in LUPTA LA TITLU datorita programului? AVERTISMENTUL lui Mario Felgueiras

Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce...
Fanatik
Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce se întâmplă cu Marius Popa. Exclusiv
Universitatea Craiova, avantaj important în faţa rivalelor la titlu: “Dacă nu ne comportăm...
Fanatik
Universitatea Craiova, avantaj important în faţa rivalelor la titlu: “Dacă nu ne comportăm ca până acum, o să fie o capcană!”
Gigi Mustață anunță susținere totală pentru Mirel Rădoi la FCSB: “Mereu a fost...
Fanatik
Gigi Mustață anunță susținere totală pentru Mirel Rădoi la FCSB: “Mereu a fost iubit de noi! Va face trupă frumoasă cu Meme Stoica și Adi Ilie”. Se ține de promisiune Gigi Becali?!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi...
iamsport.ro
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi după meciul cu CFR: 'A fost scandal mare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!