Oficialii Craiovei, reacţie dură după ce duelul cu FC Argeş a fost mutat vineri: „Ne deranjează! S-au gândit că avem un lot mai mare şi putem să ne odihnim”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un motiv de nemulțumire înainte de startul play-off-ului. Liderul SuperLigii contestă decizia SuperLigii de a programa meciul cu FC Argeș în ziua de vineri, 13 martie.

Universitatea Craiova, revoltată că meciul cu FC Argeș se joacă vineri

Nici nu a început bine ultima parte a sezonului, că au și început nemulțumirile. Primii revoltați sunt oltenii. Universitatea Craiova – FC Argeș se va juca vineri, 13 martie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

„Sunt mai multe lucruri pe care noi nu le putem controla. Să nu ne consumăm energie cu cuvinte. Poate ei s-au gândit că noi avem un lot cu foarte mulți jucători și noi mai putem să schimbăm jucători. Că toată lumea zice chestia asta. Și așa s-au gândit și ei. Dar nu putem face mai mult. Vineri o să fim pregătiți acolo, cu tot ce putem face. O să ne odihnim cât putem. Avem 43-44 de meciuri sezonul acesta. E foarte mult, dar noi ne dorim să fim la acest nivel în care vom avea pe sezon 50-55 de meciuri. Jucătorii care vor merge la națională vor avea probabil 60 de meciuri la final de sezon, dar asta înseamnă că suntem la un nivel foarte bun. Noi asta ne propunem”, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ultimul meci jucat de Craiova, din ultima etapă a sezonului regulat a avut loc cu doar cinci zile în urmă, remiza din Giulești, cu Rapid, scor 1-1. „Noi am insistat de la bun început cu fiecare detaliu care poate face diferența. Vorbind de recuperare, de refacere, de odihnă, contează foarte mult. Chiar dacă jucăm la opra 15:00 și meciul următor e la ora 20:00 sunt deja cinci ore care fac diferența. Asta contează foarte mult. Și o oră face diferența. Doar cine nu a jucat sau nu a fost pus într-o situație similară nu înțelege chestia asta. Dar noi nu reușim să controlăm chestia asta. Dacă oamenii nu înțeleg, noi trebuie să ne descurcăm”, a adăugat directorul sportiv al oltenilor.

ADVERTISEMENT

FCSB – Metaloglobus se joacă sâmbătă

Oltenii sunt nemulțumiți că au fost programați să joace vineri, deși sunt pe primul loc în SuperLiga, iar meciul lor cu FC Argeș este unul de play-off.

ADVERTISEMENT

„Bineînțeles că ne deranjează. Nu e vorba doar de programarea etapei. Sunt mai multe lucruri care ne deranjează. Dar asta este. E și o motivație în plus pentru noi. Am văzut și eu mai multe chestii de când am venit la Craiova, dar asta este. Mergem înainte. E însă un semnal bun. Poate le e teamă. Toată lumea are o părere despre Craiova. E greu să fie jucătorii lăudați. Bine, dacă e așa, ne unim noi, stăm noi închiși cu grupul nostru și, la final, toată lumea va fi invitată de noi la petrecere”, a conchis fostul portar portughez.