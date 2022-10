Oficialii CSA Steaua își apără suporterii: „Nu sunt cei mai cuminți, dar nu ne delimităm de ei!”

Iulian Miu a spus că nimeni din club nu se va delimita vreodată de suporterii care vin meci de meci pentru a-i susține pe jucătorii lui Daniel Oprița.

Oficialii CSA Steaua își apără suporterii

, prin vocea lui Iulian Miu, își apără suporterii după ce aceștia au creat mai multe incidente la meciul cu Dinamo: „Nu ştim cum au judecat, pe ce probe. Întotdeauna poţi să te aperi. Fără spectatori şi atunci nu mai făceai acest drum.

S-a găsit greu un stadion. Înainte era Giurgiu, după a picat. Nu ştiu cum s-a judecat. Eu lăsam să se joace pe Ghencea fără suporteri. Jucai pe stadionul Steaua, dar fără suporteri, era o variantă. Mai ok!”.

„Eu am jucat de-a lungul carierei cu foarte multi suporteri şi ne-au ajutat de multe ori. Apar şi momente te genul asta şi trebuie să ştii sa le gestionezi.

Orice club nu trebuie să te delimitezi de ei, niciodată. Ei fac parte din viaţă echipei, nu sunt cei mai cuminţi dar susţin echipa!

Adi Popa a spus cu mai multe argumente că era mai ok să jucăm pe Ghencea. Una e să joci acasă, pe stadionul tău, alta e să joci în altă parte. Nu știu cum s-a judecat”, a mai spus Iulian Miu, la TV .

Adi Popa, extrem de nervos după eliminarea CSA Steaua din Cupa României

după ce echipa sa a fost eliminată din Cupa României în duelul cu Chindia Târgoviște, scor 1-2, nemulțumirea sa fiind venită după ce Steaua nu a putut să-și desfășoare meciul pe teren propriu:

„Ne pare rău că am pierdut. Știu cât de mult își doreau suporterii să mergem în grupe. Asta e, capul său, trebuie să câștigăm în campionat pentru că asta ne-a mai rămas.

Categoric că am fi vrut să mergem mai departe, în noul format am fi avut 3 meciuri în continuare. Era important pentru noi, pentru băieți. Am fi jucat cu echipe din Liga 1 și am fi căpătat experiență”.

„Sunt curios dacă va veni de la UEFA acum o suspendare de patru etape pentru Bosnia, pentru că și suporterii ei s-au bătut cu jandarmii la meciul cu România.

Din ce ne-au informat cei de la club am fost privați pe nedrept de disputarea meciurilor pe Ghencea, pentru că în regulament nu aveau niciun punct care să specifice ceea ce s-a întâmplat.

Conducerea clubului nostru nu și-a asumat galeria, au și trimis hârtie la Federație. Asta este România, ce putem să mai facem? E posibil să apară peste o săptămână în care să ne zică ‘ne pare rău, am judecat greșit’. Asta este”, a mai spus Adi Popa.