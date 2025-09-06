Sport

Oficialii de la CFR Cluj au vorbit despre scandalul din Premier League în care a fost implicat Zouma. „Nu cred că a fost un incident atât de mare”

Fanii CFR așteaptă cu nerăbdare debutul lui Kurt Zouma. Directorul sportiv al echipei a vorbit despre incidentul neplăcut al fotbalistului pe vremea când juca în Premier League.
Alex Bodnariu
06.09.2025 | 15:47
Kurt Zouma e transferul cu care CFR Cluj speră să dea lovitura în acest sezon. Fundașul francez, cu aproape 250 de meciuri jucate în Premier League, a semnat cu gruparea din Ardeal. Oficialii clubului nu par însă deloc interesați de controversele din cariera stoperului din Hexagon. În 2022, a fost condamnat pentru violență împotriva animalelor.

Kurt Zouma, filmat în timp ce își maltrata pisica

Fără doar și poate, Kurt Zouma este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști care au jucat vreodată în campionatul României. Fostul fundaș de la Chelsea și West Ham are în palmares un trofeu Champions League și unul în Conference League.

Totuși, în cariera fotbalistului francez a existat și un episod scandalos. În 2022, pe vremea când juca la West Ham, în spațiul online a apărut un filmuleț cu Kurt Zouma protagonist, în timp ce își maltrata pisica. Fundașul a lovit și a aruncat cu mai multe obiecte în animal.

Fanii fotbalului au luat foc pe rețelele sociale, iar primele sancțiuni au apărut imediat. Kurt Zouma a fost amendat de West Ham cu 250 de mii de lire sterline. În plus, fundașul francez a fost condamnat la 180 de ore în folosul comunității. De asemenea, Adidas a retras sponsorizarea.

Cariera fotbalistului a continuat, însă fanii nu l-au iertat. Pe stadioanele din Premier League au fost aduse bannere cu pisici, iar clubul West Ham a fost criticat în termeni duri de iubitorii animalelor pentru că nu i-a reziliat instant contractul.

Ce spune oficialul de la CFR Cluj despre episodul neplăcut în care a fost implicat Zouma

Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, cunoaște acest caz, însă e de părere că nu a fost un episod atât de grav, ci mai degrabă un caz izolat. Oficialul formației din Gruia a scos în evidență faptul că, în cariera sa, Kurt Zouma nu a fost protagonist în alte scandaluri.

„Sunt tot felul de incidente în viața unei persoane, de toate felurile. Nu cred că a fost un incident atât de mare, se pot întâmpla. E un jucător care, în rest, n-a avut probleme de niciun fel”, a declarat Bogdan Mara, conform Sport.ro.

