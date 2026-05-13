Sport

Oficialii de la FC Hermannstadt, luați prin surprindere de decizia lui Dorinel Munteanu de a pleca: „Zicea că face o echipă puternică”

Oficialii lui FC Hermannstadt, surprinși de decizia luată de Dorinel Munteanu după 2-2 cu Metaloglobus. Care este poziția conducerii sibienilor vizavi de plecarea antrenorului.
Iulian Stoica
13.05.2026 | 09:17
Oficialii de la FC Hermannstadt luati prin surprindere de decizia lui Dorinel Munteanu de a pleca Zicea ca face o echipa puternica
ULTIMA ORĂ
Oficialii de la FC Hermannstadt, luați prin surprindere de plecarea lui Dorinel Munteanu. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Metaloglobus – FC Hermannstadt, din etapa a 8-a a play-out-ului, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Rezultatul a fost unul surprinzător, în contextul în care sibienii erau considerați mari favoriți la victorie, mai ales că aveau nevoie de cele trei puncte pentru a se distanța de Unirea Slobozia. În urma remizei, Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea.

Oficialii de la FC Hermannstadt, luați prin surprindere de decizia lui Dorinel Munteanu

FC Hermannstadt mai are un singur meci de disputat, contra FCSB, și are nevoie de o conjunctură favorabilă pentru a evita retrogradarea directă în eșalonul secund. În cazul unei înfrângeri, sibienii vor pica direct în Liga 2. În orice scenariu se va petrece, Dorinel Munteanu a transmis că nu va continua pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

Oficialii lui FC Hermannstadt, prin vocea lui Claudiu Rotar, și-au exprimat surprinderea vizavi de decizia luată de antrenor. Acționarul sibienilor a dezvăluit faptul că Dorinel Munteanu, cu doar o săptămână înainte de remiza cu Metaloglobus, susținea că va construi o echipă puternică pentru stagiunea viitoare.

„Ce pot să fac? Înseamnă că acolo ceva se întâmplă la echipă de și-a anunțat plecarea, ori a scăpat vestiarul de sub control… el știe. Acum o săptămână îmi spunea că face echipă puternică pentru anul viitor. La cum am jucat… ne surprinde orice în ziua de azi” a declarat Claudiu Rotar, potrivit Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier...
Digi24.ro
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)

Ce a declarat Dorinel Munteanu

La scurt timp după remiza cu Metaloglobus, Dorinel Munteanu s-a arătat dezamăgit de rezultat, dar mai ales de atitudinea elevilor săi, în contextul în care cele trei puncte erau extrem de importante în ierarhie. „Neamțul” a transmis că, indiferent de rezultatele pe care echipa le va înregistra, va părăsi clubul la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează:...
Digisport.ro
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"

„Un joc foarte prost, fără nicio agresivitate, fără determinare, un joc apatic, parcă a venit vacanța, deși pentru noi era un joc extrem de important. Mă gândesc la echipă, la următoarele etape. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape pentru mine la Sibiu. Vor fi ultimele trei etape. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător, voi face tot ce pot să salvez echipa”, a spus Dorinel Munteanu la finalul partidei dintre Metaloglobus și Hermannstadt.

  • Dorinel Munteanu a fost instalat pe banca celor de la Hermannstadt în luna decembrie a anului trecut, iar de atunci are în palmares 5 victorii, 6 egaluri și 10 eșecuri.
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în...
Fanatik
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în cârje” din fotbalul românesc și cum arată cele mai „fierbinți” hocheiste din lume
Declarații explozive ale jucătorului aflat în centrul celor mai mari scandaluri din SuperLiga:...
Fanatik
Declarații explozive ale jucătorului aflat în centrul celor mai mari scandaluri din SuperLiga: ”Dau toți în noi, parcă suntem ultimii oameni. Ne-au amenințat să nu vorbim!”. Exclusiv
Jucătorul care poate decide finala Cupei României! E cel mai bun din SuperLiga
Fanatik
Jucătorul care poate decide finala Cupei României! E cel mai bun din SuperLiga
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul căpitan al României, dezvăluiri despre un fost tricolor: 'Din cauza asta nu...
iamsport.ro
Fostul căpitan al României, dezvăluiri despre un fost tricolor: 'Din cauza asta nu a putut să performeze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!