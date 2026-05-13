Oficialii de la FC Hermannstadt, luați prin surprindere de decizia lui Dorinel Munteanu de a pleca: „Zicea că face o echipă puternică”

Metaloglobus – FC Hermannstadt, din etapa a 8-a a play-out-ului, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Rezultatul a fost unul surprinzător, în contextul în care sibienii erau considerați mari favoriți la victorie, mai ales că aveau nevoie de cele trei puncte pentru a se distanța de Unirea Slobozia. În urma remizei, Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea.

Oficialii de la FC Hermannstadt, luați prin surprindere de decizia lui Dorinel Munteanu

FC Hermannstadt mai are un singur meci de disputat, contra FCSB, și are nevoie de o conjunctură favorabilă pentru a evita retrogradarea directă în eșalonul secund. În cazul unei înfrângeri, sibienii vor pica direct în Liga 2. În orice scenariu se va petrece, .

Oficialii lui FC Hermannstadt, prin vocea lui Claudiu Rotar, și-au exprimat surprinderea vizavi de decizia luată de antrenor. Acționarul sibienilor a dezvăluit faptul că Dorinel Munteanu, cu doar o săptămână înainte de remiza cu Metaloglobus, susținea că va construi o echipă puternică pentru stagiunea viitoare.

„Ce pot să fac? Înseamnă că acolo ceva se întâmplă la echipă de și-a anunțat plecarea, ori a scăpat vestiarul de sub control… el știe. Acum o săptămână îmi spunea că face echipă puternică pentru anul viitor. La cum am jucat… ne surprinde orice în ziua de azi” a declarat Claudiu Rotar, potrivit .

Ce a declarat Dorinel Munteanu

, Dorinel Munteanu s-a arătat dezamăgit de rezultat, dar mai ales de atitudinea elevilor săi, în contextul în care cele trei puncte erau extrem de importante în ierarhie. „Neamțul” a transmis că, indiferent de rezultatele pe care echipa le va înregistra, va părăsi clubul la finalul sezonului.

„Un joc foarte prost, fără nicio agresivitate, fără determinare, un joc apatic, parcă a venit vacanța, deși pentru noi era un joc extrem de important. Mă gândesc la echipă, la următoarele etape. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil.

Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape pentru mine la Sibiu. Vor fi ultimele trei etape. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător, voi face tot ce pot să salvez echipa”, a spus Dorinel Munteanu la finalul partidei dintre Metaloglobus și Hermannstadt.