Oficialii FRF îl pun la punct pe Alex Dobre: „Dacă a ajuns un caz național, atunci e rău de tot!”

, extrema stângă a lui Dijon, a fost extrem de deranjat de faptul că nu a fost convocat la echipa națională a României, deși are evoluții apreciate în liga a doua din Franța.

Mihai Stoichiță îl pune la respect pe Alex Dobre: „Mai puțin mă interesează ce spun unul și altul”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, i-a transmis lui să vorbească mai mult pe gazon și să respecte decizia lui Edi Iordănescu: „Este hotărârea selecționerului. Eu nu știam de declarațiile lui Dobre, mai puțin mă interesează ce spun unul și altul, mai mult mă interesează ce fac pe teren.

ADVERTISEMENT

Dacă Edi a considerat că nu face parte din acest grup de jucători, atunci este foarte clar. Părerea selecționerului este cea mai importantă. Sper ca după cele patru meciuri să ne demonstreze că a ales cel mai bine”.

Fostul antrenor consideră că mijlocașul nu a impresionat la celelalate loturi ale echipei naționale: „Dobre jucat la celelalte nivele ale naționalei (n.r. – la tineret, la Jocurile Olimpice de anul trecut) și nu a rupt gura târgului, nu a convins. La Edi Iordănescu nu este vorba de orgoliu. Este o chestie de echilibru asupra alegerilor pe care le face”.

ADVERTISEMENT

Faptul că se discută atât de mult despre acest subiect îl surprinde în mod neplăcut pe Mihai Stoichiță: „Dacă am ajuns să discutăm despre Alex Dobre ca un caz național atunci e rău de tot”.

Alex Dobre a fost dorit de Edi Iordănescu la FCSB

că Edi Iordănescu a vrut să îl transfere la FCSB pe Alex Dobre, ceea ce demonstrează clar că selecționerul nu are nimic personal cu jucătorul: „Da, Edi dorea să-l aducă la FCSB. Era pe lista lui când a venit la noi. Alex tocmai jucase cu naționala olimpică la Tokyo, a fost titular în toate cele trei meciuri de la Olimpiadă pentru tricolori, iar Edi a dorit să mai revadă o dată prestațiile sale.

ADVERTISEMENT

A stat și a făcut o analiză completă, după care a renunțat să-l mai propună lui Gigi pentru transfer. Probabil că, sportiv, nu l-a convins. Alex tocmai retrogradase cu Dijon în liga a doua”, dezvăluie cei de la FCSB pentru site-ul nostru.

Alex Dobre a fost pe lista staff-ului lui Edi Iordănescu însă nu a intrat pe lista lărgită trimisă cluburilor pentru amicalele cu Grecia și Israel, ceea ce l-a deranjat pe jucătorul celor de la Dijon.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre a amenințat că se retrage de la echipa națională și i-a făcut reproșuri lui Edi Iordănescu: „Consider că mi s-a făcut o nedreptate”

nu înțelege de ce nu a primit șansa să își demonstreze valoarea la echipa națională a României, deși a jucat 31 de meciuri în acest sezon și a reușit 9 goluri și 4 pase decisive: „Pentru mine, echipa națională a fost prioritară mereu. Așa cum am spus-o în mai multe interviuri, inclusiv în Franța, aștept convocarea la echipa națională, îmi doresc asta, dar văd că sunt invizibil, indiferent ceea ce aș face.

ADVERTISEMENT

Cred că sunt la momentul actual jucătorul care are cele mai multe minute jucate și care dovedește calitate prin goluri și pase decisive. Consider că mi s-a făcut o nedreptate. Sau poate că nu e o nedreptate pentru că nu știu dacă mă urmăresc. Dacă ar urmări evoluțiile mele meci de meci, consider că ar trebui să mă cheme. Asta e părerea mea”, a declarat jucătorul conform .

Într-un interviu pentru , Alex Dobre a anunțat că se retrage de la echipa națională: „Nu mai sunt interesat de echipa națională a României. Cei de acolo mă fac să mă simt inexistent, invizibil. Nu mi-au respectat munca”.