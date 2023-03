Oficialii FRF răspund acuzelor lansate de Cătălin Cîrjan: „A refuzat convocarea, avea meciuri amicale mai importante!”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF-ului, i-a dat replica lui Cătălin Cîrjan, despre care a spus că a refuzat de mai multe ori convocarea la loturile României, pentru că avea meciuri amicale mai importante.

Oficialii FRF răspund acuzelor lansate de Cătălin Cîrjan

, a răspuns acuzelor lansate de Cătălin Cîrjan: „L-am văzut pe Cătălin Cîrjan de două ori. Nu v-ați obișnuit cu astfel de lucruri. Întrebați-i pe antrenorii de la under dacă fac eu sau nu schimbările. Haideți să fim serioși! Nu vreau să-i răspund lui Cîrjan, un băiat de care m-am interesat foarte mult.

A fost convocat la meciurile amicale ale României cu FC Argeș și CSA Steaua după o perioadă lungă a problemelor dumnealui. A avut accidentări și altădată nu a vrut să vină pentru că avea meciuri mai importante cu Lyon și alții. Cu asta vreau să închei discuția.

Nu se fac astfel de lucruri la echipa națională. Nu facem așa ceva, nimeni nu are nevoie să se atingă de antrenorii oricărei selecționate. E ușor să arunci cu noroi. Refuzul lui Cătălin, care va fi în continuare urmărit și convocat la loturile naționalei”.

„Dar acest lucru în luna noiembrie, pe care l-a menționat și el, dar când vrei să te vadă antrenorii echipei naționale dacă tu nu te prezinți la meciuri?

Dacă n-a fost văzut de ani de zile și a fost selecționat la naționala U20, care a avut meciuri importante cu Portugalia, cu Spania, cu Italia și cu cine a mai văzut.

După două săptămâni după meciurile naționalei a avut meciurile importante de care a spus, deci cum poate să fie evaluat un jucător dacă refuză să vină?”, a mai spus Mihai Stoichiță, la TV .

„Mi se pare că se face o problemă falsă!”

„Mai spun ceva, el spune că a fost văzut doar 10 minute la un antrenament. A fost Emil Săndoi, Marius Niculae și Vlad Munteanu să vadă un antrenament al lui Arsenal. Emil Săndoi a plecat în timpul unui antrenament, dar a rămas Marius Niculae să vadă tot antrenamentul. A doua zi a fost urmărit la un meci al lui Arsenal U23. Deci să nu dezinformăm.

Mie mi se pare că se face o problemă falsă acum. Corbeanu a fost chemat la multe meciuri ale naționale ale României, după care a cerut Federației să fie lăsat să joace pentru naționala Canadei.

Pot eu să îi oblig să vină și să joace pentru România? Nu pot să oblig un astfel de jucător. Sper ca ei dacă vor fi contactați, să fie corecți și să prezinte toate discuțiile purtate cu Federația Română de Fotbal”, a mai spus Mihai Stoichiță.

Și Emil Săndoi, selecționerul României U21, a vorbit : „Mie îmi pare rău și pentru băiat, nu-mi plac discuțiile astea. Mă pun în sufletul lui și e posibil să fie afectat. Eu am spus că e în vederile noastre și că mă bazez pe el, mă bazez pe toți jucătorii pe care îi urmăresc.

Să vă spun cum s-a întâmplat. A fost acțiunea pe care noi am avut-o. Și celorlalți jucători le-am explicat și am vorbit despre acțiunea din luna noiembrie cu FC Argeș și cu CSA Steaua. Unora nu le-au dat drumul cluburile, chiar dacă am vorbit și cu conducătorii”.

„Eu mi-aș fi dorit din suflet să vină la acțiunea cu FC Argeș și cu CSA Steaua. Am vorbit și cu Daniel Pancu să îmi spună dacă e în regulă să-l cheme la U20, să fie urmărit și să ne raporteze nouă mai departe cum s-a descurcat”, a mai spus Emil Săndoi.