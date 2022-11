Oficialii FRH, reacție de neînțeles în scandalul arbitrajului de la România – Muntenegru 34-35: “Un memoriu costă 5000 de euro! Apărăm onoarea sau luăm șaorma la copii?”

România a pierdut orice șansă de a merge în semifinale după 34-35 împotriva naționalei din Muntenegru. Unele decizii aberante ale arbitrelor din Austria au înclinat decisiv balanţa în favoarea adversarelor, care au obţinut calificarea în semifinale.

Oficialii FRH, reacție de neînțeles în scandalul arbitrajului de la România – Muntenegru 34-35

Dacă lumea handbalului în frunte cu liderele naţionalei: Cristina Neagu şi Crina Pintea, au transmis mesaje pentru a atrage atenţia asupra jafului de la meciul cu Muntenegru, Federaţia Română de Handbal a tăcut mâlc.

Pe grupul de Whatsapp de comunicare cu presa, jurnaliştii români au cerut FRH o reacţie vis-a-vis de arbitrajul din meciul cu Muntenegru şi au întrebat dacă va fi măcar o formă de protest, dacă nu un memoriu făcut la Federaţia Europeană.

“Avem 5,000 de euro, ce facem cu ei? Apărăm onoarea sau luăm șaorma la copii?”

Radu Chirvase, noul director de comunicare şi marketing, a avut o reacţie stranie referitor la scandalul de arbitraj, spunând că unii preferă să folosească cei 5000 de euro care se plătesc pentru un memoriu pentru a lua “şaorma la copii”:

“Un memoriu costă 5000 de euro. Avem 5,000 de euro, ce facem cu ei? Apărăm onoarea sau luăm șaorma la copii? Așa pun unii problema…”, a fost reacţia noului director de comunicare.

Cristina Neagu: “România merită mai mult respect. Ce s-a întâmplat aseară depășește fair play-ul și respectul”

Dacă FRH nu a făcut niciun demers oficial, foarte puternic cu privire la modul în care a fost România arbitrată la acest turneu final european, atât cu Ţările de Jos, cât şi cu Muntenegru:

“România merită mai mult respect. Merit mai mult respect. Ce s-a întâmplat aseară depășește fair play-ul și respectul, valori pe care le prețuiesc atât de mult în sportul nostru. Moment trist pentru handbal în general.”

Crina Pintea: “Suntem, oare, atat de “mici” încât sa nu ni se permită sa scoatem capul printre cei “mari”?”

un mesaj prin care susţine că România nu este lăsată să scoată capul printre granzii din handbal, la fel cum s-a întâmplat şi la turneul preolimpic:

„FRUSTRARE! Nu e posibil să nu dai ,,vezi” dublu dribling, iar asta e doar o fază din meci. Simt frustrare pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren. Pentru că o competiție la un asemenea nivel a ajuns sa fie decisă altfel decât prin jocul de handbal.

Suntem, oare, atat de “mici” încât sa nu ni se permită sa scoatem capul printre cei “mari”? Am simțit-o și la turneul preolimpic când am fost eliminată pe nedrept, dar am vrut sa cred ca a fost doar o greșeală”, a scris Pintea pe o reţea de socializare.

România va juca ultimul meci din grupele principale de la Campionatul European de handbal feminin împotriva Germaniei, miercuri, de la ora 16:30. , “tricolorele” pot urca pe locul trei în grupele principale.