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. Duelul contează pentru etapa a patra din faza principală a Conference League și poate fi crucial în lupta celor două formații pentru calificarea automată în optimile de finală ale competiției. Astfel, fanii campioanei României sunt pregăitiți să își susțină favoriții pe tărâm britanic.

Fanii Universității Craiova au primit mail de la oficialii lui Brighton după ce au epuizat biletele

, pentru a-i conduce pe favoriți spre un succes istoric. Astfel, cele circa 1.600 de bilete puse la dispoziție în sectorul oaspeților s-au epuizat în timp record, însă cererea nu s-a oprit. Mai mulți fani ai Universității Craiova au fost nevoiți să ia o decizie radicală.

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Fanii campioanei României au cumpărat bilete de acces în afara sectorului oaspeților, fiind amplasați printre suporterii lui Brighton. Clubul din Albion a luat la cunoștință artificiul oltenilor și a trimis, de urgență, un email tuturor românilor care au achiziționat bilete, în sectoarele destinate gazdelor, pentru Brighton – Universitatea Craiova.

Oficialii clubului de pe American Express Stadium sunt dispuși să mărească capacitatea sectorului fanilor Universității Craiova: ”Ca parte din pregătirea standard de meci, ajungem la un număr de tichete vândute. Pentru a asigura, pentru oricine, siguranța și mediul plăcut, am oferit fanilor oaspeți care au cumpărat bilete în sectorul gazdelor oportunitatea să se mute în zona oaspeților. Dacă tu sau oricine din grupul tău susține Universitatea Craiova, te rugăm respectuos să trimiți cererea de relocare folosind codul de mai jos”.

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32.500 de locuri este capacitatea arenei American Express, a lui Brighton

Universitatea Craiova, fără eșec în Conferece League

Universitatea Craiova se află pe locul 8 în Conference League, cu 7 puncte, după jumătate din program parcurs. Astfel, echipa lui Filipe Coelho are nevoie de un succes pentru a rămâne pe locurile ce asigură calificarea directă în optimile de finală ale competiției. În prima parte a fazei grupei, oltenii au obținut două victorii și un egal. Singurul pas greșit a fost înregistrat chiar în prima etapă, .

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După duelul cu Brighton, campioana României va mai întâlni pe Kairat Almaty (10 decembrie) și FC Copenhaga (17 decembrie). În cazul în care obține clasarea în primele opt echipe ale grupei, Universitatea Craiova va juca direct optimile de finală Conference League. O clasare între pozițiile 9 și 24 ar obliga trupa lui Filipe Coelho să dispute un tur de calificare în plus.