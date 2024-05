Oficialii lui Dinamo au lămurit situația vedetei Denis Politic. „Cel puțin un an”. Ce contract are

Dinamo a făcut un pas important pentru rămânerea în SuperLiga după victoria cu . Dennis Politic a marcat o “dublă”, dar viitorul lui alături de “câini” este incert din sezonul viitor.

Oficialii lui Dinamo au lămurit situația vedetei Denis Politic. „Cel puțin un an”

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că la echipă şi urmează să primească şi o mărire salarială:

“Nu este iminentă plecarea lui Politic. Este un subiect fierbinte pe care toată lumea îl discută. A plecat de la ideea că toată lumea credea că se destramă această echipă şi atunci au apărut speculaţii.

Pe clauza care se activează acum, mai are contract, este ok. 100% mai are cel puţin un an. La cum îl vedem noi, o să fie o piesă foarte importantă pentru anul viitor.

O să ne aşezăm la masa negocierilor. Să îi dăm un salariu mai bun. Dennis Politic va rămâne şi anul viitor la Dinamo. Avem destui jucători la final de contract, între opt şi zece.

Nu avem cum să discutăm nimic acum. O să începem treaba după ultimul meci (n.r. returul cu Csikszereda)”, a spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

“Dinamo a fost dusă din jos în mai jos în ultimii 7 ani şi faptul că jucăm aceste meciuri de baraj este o consecinţă”

Administratorul special al lui Dinamo a fost mulţumit de jocul prestat de “câini” în turul cu Csikszereda, dar speră ca din sezonul viitor echipa să evite barajele, pe care le-a tot jucat în ultimii trei ani:

“Am făcut un joc solid, chiar dacă fundaşii centrali n-au jucat niciodată împreună în acest sezon. Am respectat calculul hârtiei. Am avut multe ocazii, trebuia să fim mai concentraţi în faţa porţii şi azi eram mai relaxaţi.

Dinamo a fost dusă din jos în mai jos în ultimii 7 ani şi faptul că jucăm aceste meciuri de baraj este o consecinţă. O să facem o analiză la final, mai avem un meci”, a spus Nicolescu.

