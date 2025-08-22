Oficialii lui U Cluj, încântați de afacerea făcută cu FCSB: „Era dificil să mai rămână la noi”

Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la o înțelegere . Președintele „șepcilor roșii” este de părere că afacerea este una foarte profitabilă pentru studenți.

FCSB și U Cluj au făcut schimb de jucători

Mamadou Thiam nu și-a mai dorit să continue la Universitatea Cluj în acest sezon. Atacantul nu s-a mai prezentat la antrenamente și și-a forțat plecarea. În momentul în care oferta de la FCSB a venit oficial, oficialii clubului au acceptat propunerea fără prea mari ezitări.

Afacerea pare una bună pentru echipa lui Sabău, mai ales având în vedere că atacantul nu părea să mai aibă viitor pe Cluj Arena.

Președintele de la U Cluj, mulțumit de afacerea făcută cu FCSB

Președintele clubului, Radu Constea, este de părere că afacerea a fost una foarte bună pentru Universitatea Cluj, întrucât clubul a rămas în lot cu un jucător important, Andrei Gheorghiță, iar Thiam risca să fie exclus din lot și plătit până la finalul contractului.

„Pentru noi, cred că pe termen mediu și lung poate fi o oportunitate bună. Am achiziționat un tânăr de perspectivă, care a semnat un contract pentru o perioadă mai lungă, în raport cu Thiam, care avea o vârstă și mai avea mai puțin de un an de contract. În plus, ținând cont și de modul în care a gestionat ultima săptămână, cred că era dificil să mai rămână la noi. Am reușit să cuantificăm ultimele 10 luni de contract ale lui Thiam într-un schimb de jucători și o sumă de bani.

Sigur că a forțat un transfer, având o variantă foarte bună din Vietnam, dar aceasta nu s-a mai concretizat. Nu era o variantă bună nici pentru noi. Între timp a apărut varianta FCSB și am acceptat, ținând cont și de situație, dar și de ofertă”, a explicat Radu Constea, conform .