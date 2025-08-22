Sport

Oficialii lui U Cluj, încântați de afacerea făcută cu FCSB: „Era dificil să mai rămână la noi”

Ce spune președintele de la Universitatea Cluj după ce Thiam a fost cedat la campioana României, FCSB. „Am achiziționat un tânăr de perspectivă”.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 08:30
Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la o înțelegere. Campioana României l-a cumpărat pe Mamadou Thiam și l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță ardelenilor. Președintele „șepcilor roșii” este de părere că afacerea este una foarte profitabilă pentru studenți.

FCSB și U Cluj au făcut schimb de jucători

Mamadou Thiam nu și-a mai dorit să continue la Universitatea Cluj în acest sezon. Atacantul nu s-a mai prezentat la antrenamente și și-a forțat plecarea. În momentul în care oferta de la FCSB a venit oficial, oficialii clubului au acceptat propunerea fără prea mari ezitări.

Pentru ca Thiam să fie cedat de U Cluj, FCSB a fost nevoită să-l cedeze definitiv pe Gheorghiță ardelenilor și să plătească un bonus de 50 de mii de euro. Afacerea pare una bună pentru echipa lui Sabău, mai ales având în vedere că atacantul nu părea să mai aibă viitor pe Cluj Arena.

Președintele de la U Cluj, mulțumit de afacerea făcută cu FCSB

Președintele clubului, Radu Constea, este de părere că afacerea a fost una foarte bună pentru Universitatea Cluj, întrucât clubul a rămas în lot cu un jucător important, Andrei Gheorghiță, iar Thiam risca să fie exclus din lot și plătit până la finalul contractului.

„Pentru noi, cred că pe termen mediu și lung poate fi o oportunitate bună. Am achiziționat un tânăr de perspectivă, care a semnat un contract pentru o perioadă mai lungă, în raport cu Thiam, care avea o vârstă și mai avea mai puțin de un an de contract. În plus, ținând cont și de modul în care a gestionat ultima săptămână, cred că era dificil să mai rămână la noi. Am reușit să cuantificăm ultimele 10 luni de contract ale lui Thiam într-un schimb de jucători și o sumă de bani.

