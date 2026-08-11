Oficialii Rapidului, agasați de ultimele arbitraje. „N-aș vrea să se spună că urmează derby-ul cu Dinamo, dar…!”. Exclusiv

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Discuția a pornit de la lovitura de 11 metri refuzată celor de la Rapid în finalul partidei cu UTA Arad, scor final 0-0. În finalul acelui meci, în minutul 90+3, atacantul Filip Stojilkovic a fost deposedat în careu de Dmytro Pospelov.

Rapidiștii cer arbitraje corecte după o primă parte de sezon în care se consideră dezavantajați

Cu toate acestea, unii consideră că Rapid ar fi trebuit să primească penalty. În teren, giuleștenii nu au primit decât cartonaș galben pentru simulare, în dreptul aceluiași Stojilkovic. O fază asemănătoare a avut loc în Dinamo – Voluntari. Doar că, arbitrul Iulian a fost chemat la monitorul VAR și a acordat lovitură de 11 metri la duelul dintre Musi și Ion Gheorghe.

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Marius Bilașco e de părere că fazele sunt similare, însă au fost judecate total diferit. „Pentru mine a fost de neînțeles, nici nu aș vrea să ne ascundem în spatele deciziilor de arbitraj. Când vezi anumite lucruri clar deranjează. Nu există niciun dubiu că a fost penalty”, a declarat Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.

În timpul fazei. La reluări am zis penalty clar. O greșeală mare. Fanii vor să spuneți lucrurilor pe nume foarte puternic. Și anul pierdut nu am spus nimic și 10 puncte le-am pierdut cu arbitrii”, a remarcat și Horia Ivanovici.

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Marius Bilașco le cere jucătorilor Rapidului să nu se ascundă în spatele arbitrajelor

Cu toate acestea, Marius Bilașco le cere jucătorilor și fanilor să nu se ascundă în spatele arbitrajelor, pentru că sunt șanse reale ca până la final de sezon echipa lor să mai fie dezavantajată. Cu sau fără intenție.

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„ Sunt de acord, au fost momente când Rapid a fost echipa dezavantajată. Nu merg mai departe de ce s-a întâmplat la Botoșani. Sunt curios câte penalty o să se mai repete în campionat acest.

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O să mai fie situații. Rapid a fost o echipă dezavantajată. Vedem ce va fi pe viitor, cu siguranță vor exista situații care pot fi comparabile. Acum nu vreau să se înțeleagă că vreau să pun presiune pe meciul care urmează. S-a nimerit să primească Dinamo penalty, chiar dacă sunt faze diferite cred eu că sunt ușor de gestionat”, a completat Bilașco.