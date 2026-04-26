Oficialii U Cluj, negri de supărare! Prima reacție după înfrângerea cu CFR Cluj

Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj, contând pentru etapa a 6-a din play-off, s-a încheiat cu succesul gazdelor, scor 1-0. Unicul gol a fost reușit de Andrei Cordea, din penalty, în minutul 70. În urma acestui rezultat, cursa pentru titlu rămâne deschisă, trei formații fiind în continuare în joc: Universitatea Cluj, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Totuși, arbitrajul lui Szabolcs Kovacs a influențat desfășurarea partidei, după ce Muhar nu a fost eliminat în minutul 77, deși se afla la al doilea cartonaș galben. Radu Constantea a oferit o primă reacție pentru FANATIK după eșecul din Gruia.

Oficialii U Cluj, negri de supărare după 0-1 cu CFR Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit dialogul avut cu Radu Constantea după CFR Cluj – U Cluj 1-0. Președintele „studenților” a refuzat să vorbească public după eșecul din Gruia, în contextul în care supărarea atinge cote înalte, mai ales în contextul .

„Am vorbit cu Radu Constantea, președintele lui U Cluj. Am vrut să îl băgăm în emisiune, să își spună punctul de vedere. Radu mi-a scris, mi-a spus: ‘Te rog să mă înțelegi, nu pot să intru. Sunt atât de supărat, mai bine nu vorbesc. Știți că întotdeauna am avut o deschidere totală către voi, FANATIK, dar nu pot să vorbesc’. Asta a fost prima reacție a lui Radu Constantea, vă dați seama ce supărare este la Universitatea Cluj. ‘Sunt foarte supărat, mai bine nu vorbesc în aceste momente’. Probabil se gândește că ar putea să spună ceva nepotrivit”, a transmis Horia Ivanovici, directorul FANATIK.ro.

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran s-a alăturat discuției: „Sigur, greșeala lui Szabolcs Kovacs rămâne, dar nu știe nimeni dacă U Cluj reușea să marcheze. Mai erau 20 de minute, dar nu garantează nimeni că reușea să înscrie U Cluj. Dinamo a avut o repriză și cu un om în plus acasă cu Universitatea Craiova, însă nu a reușit să marcheze”.

Emil Boc, vehement după greșeala lui Szabolcs Kovacs

În continuare, Horia Ivanovici a amintit de : „Emil Boc a postat pe Facebook azi-noapte un mesaj. Are un P.S pentru arbitrul partidei. Are un citat: ‘Un nume bun este mai prețios decât orice bogăție. Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie‘”.

Marius Mitran a abordat greșelile produse în acest sezon din SuperLiga: „E o greșeală mare, vedem în acest campionat ce consecințe au avut anumite eliminări. Vedem ce a însemnat Craiova fără Baiaram fără Coelho, Dinamo fără anumiți jucători eliminați, Craiova fără Bancu, de două ori, sau fără Etim. Eu cred că supărarea lui Radu Constantea se referă la joc. Mie mi s-a părut CFR mult mai bună decât U Cluj. CFR a părut echipa mai proaspătă, și-a dorit mai mult”.